中國石油化工股份(00386-HK)一季度淨利同比增12.8%至187.7億元

中國石油化工股份(00386-HK)公布，2018年第一季度，營業收入約6212.51億元人民币(下同)，同比增長6.7%;歸屬于母公司股東的淨利潤為187.7億元，同比增長12.8%;基本每股收益0.155元。
一季度油氣當量産量111.33百萬桶，其中境内原油産量同比增長1.3%，天然氣産量同比增長0.6%。勘探及開發板塊經營虧損3.18億元，同比大幅減虧54.46億元。
一季度，公司原油加工量同比增長2.1%，成品油産量同比增長2.6%，其中汽油同比增長4.7%，煤油同比增長8.6%，柴油同比降低1.7%。煉油板塊經營收益為190.07億元。
一季度，成品油總經銷量4,721萬噸，其中境内成品油總經銷量4,335萬噸，同比增3.4%。非油品業務收入為87.26億元，同比增長21.8%。營銷及分銷板塊經營收益為89.25億元。
此外，公司乙烯産量299.5萬噸，同比增長1.8%;化工産品經營總量2,045.8萬噸，同比增長10.0%。化工板塊經營收益為84.52億元。
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