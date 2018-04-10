圓剛Q1營收5.32億元 年減1.68% 推專業電競耳機打造專業實況配備

圓剛科技 (2417) 宣布推出全新電競耳機系列，將音訊技術成功導入，力圖打造全方位電競視聽周邊。圓剛 3 月份合併營收為 2.12 億元，月成長 39.23%，年成長 5.49%；累計第一季合併營收 5.32 億元，年下滑 1.68%。圓剛科技資深副總暨技術長戴明火表示，自 2015 年推出戰神弩砲電競喇叭及 2017 年的戰神巴雷特電競 Soundbar 起，獲得消費者喜愛，海內外獲得多個獎項的肯定。期間圓剛科技不斷嘗試將廣受歡迎的電競音場導入各式不同載體。醞釀多時，終於推出「雷神戰錘專業電競耳機 GH337/GH335」系列，打造更完整的專業實況配備，帶領玩家進入專業電競音場領域。



「雷神戰錘」是一款專為遊戲玩家打造的電競耳機，同時推出搭載虛擬 7.1 環繞聲道的專業款 GH337 以及入門款 GH335，提供不同需求的玩家自由選擇。兩款耳機皆採用高效能的 50mm 音訊驅動器，由研發團隊利用多款熱門遊戲測試調教，提供身歷其境且動態的音訊體驗，享受清澈高音與深沈有力的低音。其中 GH337 更運用時下最熱門的虛擬 7.1 環繞聲道技術，搭配專業的設定軟體後能依需求客製化調整音場，讓玩家們能在戰場搶得先機，聽得更遠抓得更廣。



結構方面，採用封閉式設計加強包覆感，能夠有效隔絕外界噪音並提供足夠音腔空間凸顯立體聲效果。除了原本耳機上內置的加厚泡棉耳墊外，額外附贈一副天鵝絨耳墊，玩家可依自身使用情況自由切換，大大提升配戴時的舒適度。其中 GH337 更配備雙降噪麥克風設計，精準過濾外界環境音並強化人聲，讓團隊作戰時訊息傳遞更加清晰即時。



在顏色方面，GH337 選擇推出與 LED 炫光搭配耀眼的紅色與黑色，而入門款 GH335 則是推出經典的白色調以及黑色款。



戴明火表示，「雷神戰錘」電競耳機是圓剛科技全新產品線，主要以虛擬 7.1 聲道及降噪阻絕性作為核心優勢，特色鮮明。延續電競喇叭 / Soundbar 在市場上的成功，此次推出兩款電競耳機，期待吸引各式入門玩家與專業電競選手們注意。



圓剛去年累計營收 25.12 億元，營業毛利 12.86 億元，毛利率 51.19%，營業淨損 5869.3 萬元，營益率 - 2.34%，本期淨損 3631.4 萬元，合併稅後虧損 5782.4 萬元，每股虧損 0.3 元。



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