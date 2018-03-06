蘋果研發高階頭戴式耳機 與Bose等傳統音響廠較勁

彭博社報導，蘋果公司先前推出 AirPods 無線耳機為消費者帶來驚喜，最近更打算進軍高階耳機市場，與眾多傳統音響設備廠商一較高下。根據熟悉產品開發的消息人士透露，蘋果公司正在開發降噪頭戴式耳機，將與 Bose 等專業耳機廠商展開競爭。知情人士透露，蘋果計畫最早在今年底發表，但目前已在開發過程中遇到挑戰，可能會推遲發表時間。



蘋果進軍耳機市場的傳聞在過去一年中炒得沸沸揚揚；知情人士表示，蘋果在開發過程中遇到了和 HomePod 類似的問題，包括多次重新設計等。知情人士警告可能會在發表前重新設計，甚至可能徹底放棄這個開發項目。



蘋果最新的頭戴式耳機計畫瞄準高階市場，複製蘋果在 HomePod 上的成功策略。除了降噪功能外，蘋果還計畫加入類似 AirPod 配對方式的無線功能。



根據科技網站 TechInsights，蘋果 HomePod 售價 349 美元，成本為 216 美元；和其他蘋果硬體產品相比，利潤空間更為狹窄。而 AirPods 的設計和製造工藝較為複雜，可能也使得其成本較高。蘋果的耳機可能會使用類似的聲學技術，從而產生較高的成本。



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