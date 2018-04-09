長榮航獲選為全球十大最佳航空公司

全球知名 TripAdvisor 旅遊網站今 (9) 日公布 Travelers’ Choice 年度最佳航空大獎，長榮航 (2618-TW) 榮獲「全球十大最佳航空公司」第 5 名，同時還獲得「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」和「亞洲區最佳豪華經濟艙」等大獎肯定。

TripAdvisor 去年首次舉辦最佳航空大獎評選，長榮航即拿下「亞太地區十大航空公司」第 7 名、「台灣最佳航空公司」兩獎項，也是台灣唯一獲得 Travelers’ Choice 肯定的航空公司，這次獲得的獎項更多，顯示已受到越來越多全球旅客的關注。

長榮航總經理孫嘉明表示，今年下半年將開始引進波音 787-9 夢幻客機，明年還有波音 787-10 加入機隊，將持續精進服務品質，讓旅客享受五星級的服務。

今年的 Travelers’ Choice 最佳航空公司大獎統計自 2017 年 2 月至 2018 年 2 月期間內，超過 90 萬筆的全球旅客搭機體驗評分和意見，共有來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、中東 / 非洲和亞太地區超過 550 家航空公司受到旅客評分，其中包括傳統航空、廉價航空和區域性航空公司，由於樣本數來自全球各地旅客的實際體驗，具有相當的公信力。

長榮航已連續多年榮獲德國權威航空安全資料中心評選為「全球十大安全航空公司」，也是澳洲 AirlineRatings.com 的全球二十大最安全航空公司之一，並已連續 2 年獲得航空界服務調查權威 SKYTRAX 授予五星級航空公司的殊榮，並給予全球最佳機艙清潔航空公司及最佳商務艙服務用品肯定。