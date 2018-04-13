搶攻北美及NBA商機 長榮航攜手NBA進行跨業合作

搶攻北美市場及 NBA 商機，長榮航空 (2618) 與美國職籃 NBA 合作，推出「買機票，長榮航空帶您去看 NBA！」抽獎活動。主打於活動期間在長榮航空官網及 EVA Mobile App 購買台灣出發的美加線成人機票，有機會參與抽獎，最大獎項為兩人成行「長榮航空北美不限航點豪華經濟艙機票及 NBA 冠軍賽門票」套裝行程。長榮航在今 (13) 日的記者會中也邀請 NBA 傳奇灌籃王理查森 (Jason Richardson) 出席，與長榮航空發言人柯金成及 NBA 台灣副總裁兼總經理高培明 (Bimal Kapoor) 共同宣布這次重要跨界合作。



長榮航空發言人柯金成表示，近年來國人開始將觀賞運動賽事與旅遊結合，風靡全球的美國職籃 NBA 更是民眾安排運動觀光的重點賽事，長榮航空飛往北美 8 個航點當中，就有 6 個航點擁有自己的 NBA 球隊，為了配合此次與 NBA 的合作案，特別結合即將於 4 月 16 日開始至 5 月 13 日的「長榮航空夏季線上旅展」，於官網及 EVA Mobile App 推出北美航線機票優惠方案，台北 - 溫哥華航線最低價含稅只要 19,868 元，台北 - 洛杉磯航線最低價含稅價 20,723 元起。台北 - 芝加哥航線含稅價也只需 24,083 元起 (美加線稅金可能因匯率變動有所調整)。



長榮航空表示，即日起至 11 月 30 日於長榮航空官網及 EVA Mobile App 購買台北前往北美機票，並在活動網站登錄即可參加抽獎。



柯金成表示，長榮航空推廣體育賽事一向不遺餘力，長年贊助羽球、網球及高爾夫球的台灣國際球星，藉以鼓勵運動風氣。此次與 NBA 合作，相信能讓民眾更加關心籃球賽事，掀起籃球的運動潮流。







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