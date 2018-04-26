俄羅斯的新戰略：三分歐亞大陸

英國商務諮詢公司 Flint Global 高級顧問 Bruno Maçães 在文章《俄羅斯新的能源冒險》（Russia』s New Energy Gamble）中指出，俄羅斯在融入西方全球政治秩序失敗後，似乎迅速找到了新的定位：歐亞大陸的能源中心。

莫斯科為此提出了「三分歐亞大陸」的戰略：北極和俄羅斯、裏海和中東地區，構成中部能源生產區；亞太地區和歐洲構成東西兩大能源消費區，分別由中國和德國領導；俄羅斯通過出兵敘利亞、拓寬在中東地區的能源版圖，來鞏固對中部能源生產區的領導，在塑造新的歐亞大陸體系方面邁出決定性的一步。

莫斯科不相信眼淚

俄羅斯位處歐亞大陸的中心地帶的地理優勢，使它可以成為歐洲和中國聯繫的一座橋樑。而俄羅斯對中國和歐洲的影響力，取決於其多大程度上能夠加強對能源生產的控制。

2013 年到 2015 年間，俄羅斯經濟一直處於極端壓力之下，主要原因並不是烏克蘭危機後遭受的經濟制裁，而是能源價格急劇下跌。2015 年，克林姆林宮確信美國和沙烏地阿拉伯蓄意拉低市場石油價格，施壓俄羅斯和伊朗。

外界預計，由於兩國的財政預算高度依賴石油收入，俄羅斯和伊朗可能因此採取收縮戰略；有人甚至希望，伊朗在壓力下放棄核計劃，俄羅斯放棄干涉烏克蘭。

2015 年底，俄羅斯公共支出減少 10%，被認為是國際制裁和油價下跌壓力日趨沉重的結果。因為俄羅斯財政收支平衡，油價需要維持在每桶 100 美元。

面對直接挑戰，俄羅斯決定南下中東。

Bruno Maçães 認為俄羅斯實現新定位的關鍵，是在全球能源市場獲得更高的支配地位，這需要介入中東事務，而敘利亞危機給了俄羅斯絕無僅有的機遇。

得敘利亞可安天下

就在各方猶豫之際，俄羅斯 2015 年出人意料地出兵敘利亞。這是冷戰結束後，第一次有國家無視美國，在遙遠的國界線外投射軍事力量。而美國 2015 年在敘利亞面臨無牌可打的窘境，表現出無心戀戰的跡象。

俄羅斯介入敘利亞內戰，現在被認為是成功的。俄羅斯現在是敘利亞總統阿薩德的有力靠山，而土耳其、伊朗、沙烏地阿拉伯、伊拉克和以色列在敘利亞都有重大利益。突然間，莫斯科在中東賓至如歸，成為該地區每個國家的重要對話者。

2016 年底，俄羅斯和沙烏地阿拉伯最終達成協議，聯合減產推高全球油價，這是俄羅斯對中東影響力的直接體現。不到一年後，減產協議使油價提高到每桶 60 美元。2017 年 10 月，沙烏地阿拉伯國王薩勒曼首訪俄羅斯，並達成至少 30 億美元的軍購協議。

此外，俄羅斯過去兩年簽署的一系列合作協議，拓寬了在整個中東地區的能源版圖。

俄羅斯第二大石油公司「盧克石油」（LUKOIL）正在談判參與開發伊拉克新發現的 Eridu 油田；俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）已經在伊拉克庫爾德斯坦進行石油勘探，同時還經營着伊拉克南部巴德拉油田（Badra field)。

俄羅斯國家石油公司（俄油，Ronsneft) 已經和庫爾德斯坦和利比亞簽署了合作協議，併購買了埃及巨型海上天然氣田 Zohr 30% 的股份。此外，俄油還將控制庫爾德斯坦主要的石油管道，對庫爾德斯坦的投資增加到 35 億美元。此舉有助於緩解庫爾德斯坦獨立公投後，面臨的巴格達的軍事和政治壓力。俄油還與伊朗國家石油公司簽署了初步協議，未來幾年將參與伊朗投資總額達 300 億美元的石油和天然氣項目。

四家俄羅斯石油公司甚至已經開始在敘利亞進行商業談判。當然，目的不是勘探和開發敘利亞有限的石油資源，而是積極參與敘利亞石油和天然氣基礎設施的重建和經營，以控制伊朗和卡塔爾油氣資源進入歐洲的重要過境路線。

俄羅斯石油公司還吸收了來自歐洲、俄羅斯和中國，以及其他地區的資金和專業技術，廣泛地投資蘇格蘭、埃及、越南、和印尼的能源勘探和提煉項目。俄油就是很好的例子，俄羅斯政府擁有 50% 的股份，其它股東包括英國石油公司、卡塔爾投資局、Glencore 等等。

Bruno Maçães 在文中指出，2017 年 10 月，俄油首席執行官 Igor Sechin 在義大利維羅納，不尋常地向聽眾宣講一份名為「歐亞一體化理想」（ideals of Eurasian integration) 的地緣政治報告，讓俄羅斯這一新戰略由幕後走到台前；俄羅斯成功介入敘利亞事務，則使得全世界開始接受這一事實。

三分歐亞大陸

報告所使用的一張地圖，將整個亞歐大陸一分為三：中部能源生產區和東西兩大能源消費區。俄羅斯和北極、裏海和中東地區，組成能源生產區，並將兩大能源消費區隔開；西端能源消費區，是包括土耳其和烏克蘭在內的歐洲，東端能源消費區是包括印度在內的亞太地區。

歐亞大陸三分形勢圖

這張地圖有一些值得注意的地方。

首先，土耳其、烏克蘭在地圖中被劃歸能源消費區歐洲一側。俄羅斯權力高層批准使用這種地圖是不尋常的。因為，俄羅斯寧願承受西方嚴厲的經濟制裁，也不放棄介入烏克蘭事務。而土耳其，則是俄羅斯傳統的軍事擴張對象，雙方曾經爆發十二次大規模戰爭。

其次，這份地圖展示俄羅斯新的自我定位的重要一點：從能源地緣政治角度，俄羅斯對歐洲和亞太地區一視同仁，表明莫斯科在嘗試放棄其融入歐洲的傳統定位，希望通過靈活的東西方視角獲益。

這份地圖最後決定性的一點，是劃定的三個區域中，其中兩個明顯已經有一個主要參與者領導：歐洲的德國，和亞太地區的中國。

這些高度工業化地區的生產鏈，越來越多地由中國或德國公司進行管理。這些公司往往獲得更高的利潤，它們的影響力滲透到幾乎所有領域，除了能源。自然，為了保障能源供應，兩大邊緣區域將加入能源生產區的博弈，而能源生產區的核心區—中東不存在霸主，因此它們的努力更可能成功。

根據 Sechin 描述的歐亞體系性質，如果中部能源生產區充分團結並組織起來，將受益於其中心位置，在東西能源消費區之間左右逢源，實現利益最大化；俄羅斯如果能夠鞏固其領導下的三個能源生產地區，可以在塑造新的歐亞體系方面邁出決定性的一步。

不過，Bruno Maçães 認為，莫斯科控制能源市場的努力，不能忽視中美的影響。

不可忽視的影響因素

美國的因素有著決定性影響。隨著美國在過去十年中，大幅增加油氣產量（這是頁岩氣革命的結果），華盛頓在全球能源地緣政治中的作用開始轉變。

首先，華盛頓不再認為中東對其安全和繁榮至關重要。如果美國國內的能源供應可以取代進口，那麼華盛頓對中東和平與穩定的投入就會減少。在頁岩氣革命之前，它對敘利亞內戰的反應更加積極和堅決。

其次，美國豐富的新能源很可能作為地緣政治工具：扭轉能源流動方向，影響市場價格，獎勵友好國家，懲罰他人。克林姆林宮越來越相信，美國正在對俄羅斯和伊朗這樣做。

中國的能源供應多元化戰略，也可能使俄羅斯控制能源市場的努力受挫。近年來，中國積極拓寬能源進口來源，除了俄羅斯外，安哥拉、沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗等國家也是中國重要的能源進口國。去年以來，美國對華石油出口也大幅增加。這將使俄羅斯對華原油議價能力大為削弱。

『新聞來源／華爾街見聞』