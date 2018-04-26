未延續上揚升勢 美國上週MBA貸款申請指數下滑0.2%至398.5點

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，上週衡量美國抵押貸款申請的指標下跌，無法延續前一週上揚升勢，因再融資貸款申請呈現下跌局面。美國抵押貸款銀行協會 (MBA, Mortgage Bankers Association) 公布的數據顯示，衡量截至 4 月 20 日止當周的再融資與購屋抵押貸款需求的 MBA 貸款申請指數下滑 0.2%，報 398.5 點。截至 2012 年 9 月 28 日止當週，這項指數曾來到 1,020.4 點，為 2009 年 4 月來高點。



根據 MBA 數據，上週再融資抵押貸款申請分項指數下滑 0.3%，至 1,145.5 點；上周購屋抵押貸款申請分項指數則是持平，報 262.4 點。



強勁的就業市場、抵押貸款利率維持低點等因素，支撐著房屋需求，而成屋庫存持續短缺，導致價格高漲。過去幾年，房價的增幅一直超越薪資增幅，也阻礙了部分潛在新買家進入市場。



上週 30 年期固定抵押貸款利率由前一週的 4.66%，向上攀升至 4.73% 的水準。15 年期固定抵押貸款平均利率則是由前一週的 4.08%，向上攀升至 4.13% 的水準。



上週再融資貸款申請占總申請的比例為 37.2%，前一週為 37.6%。



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