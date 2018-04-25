歐盟最嚴個資法GDPR將上路 6家國銀需設資料保護長因應

歐盟個人資料保護規則 (GDPR) 採「原則禁止」規定，顛覆國內個資法現行「原則許可」作法，被視為最嚴個資法，即將在 2018 年 5 月 25 日全面實施，對此，金管會主委顧立雄今 (25) 日表示，因應 GDPR，我國有六家在歐洲設立據點的國銀需設資料保護長 (DPO)，分別為台灣銀、兆豐銀、第一銀、合庫、彰化銀、華南銀。

GDPR 號稱是有史以來最嚴的個資法，個資涵括範圍最廣、外洩個人資料罰金最高、以及處罰規定最嚴格的「歐盟通用資料保護規則」，即將於 2018 年 5 月 25 日正式實施。不管你的公司或組織是否座落在歐盟共 28 國境內，只要你的網站或服務會提供歐盟民眾瀏覽使用，或者是會搜集、處理和利用歐盟公民資料的企業或組織，都將強制遵守這個歐盟新版個資法的規定。

GDPR 的罰金高到嚇人，只要企業或組織有爆發歐洲民眾的個人資料遭到外洩，外洩的企業或組織都必須在 72 小時內通報資料保護主管機關（Data Protection Authority），並且會依照外洩個資情節輕重，處於不同金額的罰鍰，情節較輕者可能被罰款 1000 萬歐元（新臺幣 3.6 億元）或全球營業額 2% 作為罰款；情節較重者，則是被罰款 2000 萬歐元（新臺幣 7.2 億元）或全球營業額 4% 作為罰款（取其高者作為罰款）。

顧立雄今天表示，對金融業來說，目前我國有六家國銀在歐洲設有據點，都要設置「資料保護長」(DPO)、有歐盟當地代表人、跨境傳輸要傳到被其認定的國家等規範；顧立雄強調：「一定會要求金融機構要做好 GDPR 的因應，要找當地律師，不希望到時又違反規定被鉅額罰款。」