台股盤中—台積電翻黑拖累指數震盪走低 年線得而復失

受到美股止跌收紅激勵，台股今 (26) 日由鴻海反彈領軍，加上股王大立光、台積電與國泰金等權值股開高助攻，指數盤中一度站回 10600 點大關，並收復年線，不過台積電隨即翻黑，拖累指數開高後震盪走低，漲幅大為收斂，盤中不敵賣壓紅翻黑，在平盤附近上下震盪，年線得而復失，大盤預估成交量能 1400 億元。

台股指數今日上漲 52.38 點、以 10583.08 點開出，盤中最低 10550.44 點，最高為 10618.68 點；櫃買市場今日以 149.06 點開出，盤中最高來到 150.61 點，最低為開盤的 149.06 點，表現相對大盤強勢，收復半年線並挑戰季線。

從蘋概三雄表現來看，鴻海受惠納入「中國製造 2025」名單消息激勵，股價跌深反彈，盤中上漲逾 0.8%、來到 81.1 元；大立光表現也強勢，盤中強彈逾 3%，一舉收復五日線與月線，來到 3350 元；台積電則為三者中唯一翻黑者，開盤小漲後隨即翻黑下挫，盤中下跌逾 0.6%，來到 223.5 元。

面板雙虎友達與群創雙雙走跌，友達今日下午將召開法說會，法說會前股價有壓，盤中由紅翻黑、下挫逾 0.8%，群創則是下跌超過 2%，背光模組廠瑞儀也有超過 2% 的跌幅。

被動元件族群在本益比修正後，今日重回市場主流，國巨終止連 2 黑日 K、跌深反彈，大漲逾 5.5%；華新科與禾伸堂也同樣上漲逾 5%。

國巨相關權證。資料來源：鉅亨網整理

以族群來看，水泥族群獨領風騷，上漲逾 1.6%，其次為食品與電子零組件族群，表現最為弱勢的油燃、電纜族群；櫃買市場則以文創族群表現最佳，大漲逾 2%，其次為遊戲與半導體族群，最為弱勢的為網通與光電族群。

法人指出，外資尚未極力作多，盤面仍靠內資點火，目前龍頭權值股在外資還未大量回補前，仍處於震盪整理格局，先由內資偏愛的中小型個股做跌深反彈，明天即將登場的聯發科法說與摩台指結算，都將使外資操作產生變化，指數目前均線全面下彎，市場買盤力道不足，台股恐持續測試年線關卡。