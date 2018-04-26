〈鉅亨觀點〉國巨事件的啟示 網路謠言投資人慎分辨以避免受傷

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 因為近期股價狂飆，因此市場有心人士放出謠言，打擊股價以藉此獲利，儘管以國巨的高股價來看，買一張動輒要 50-60 萬元，應該不會是一般投資人會輕易嘗試的股票，但是仍要留意，市場到處紛飛的流言，以免自己的辛苦血汗錢成為人家的俎上肉。

國巨在日前公布今年第 1 季財報，交出了單季每股稅後純益高達 12.15 元的亮眼成績，也超過市場每股賺 10 元的預期，但是因為遇到國際股市疲弱，拖累台股大盤走勢拉回，國巨儘管有績優財報護體，股價也難有表現，讓有心人士有機可趁。

以昨天網路上傳出的中國發改委擬立案調查國巨商業行賄日商村田的傳言來看，很明顯是仿效之前中國發改委調查三星 DRAM 價格案，因為 2017 年 DRAM 價格上漲超過 40%，連 NAND Flash 價格漲幅也逼近 40%，使得中國智慧型手機業者承受成本無法轉嫁的苦果。

而近期被動元件報價也是連續上漲，品項更是由最早的 MLCC 擴大到晶片電阻，讓下游系統廠毛利承受不小的壓力，甚至侵蝕獲利的幅度還可能會超過新台幣升值。

不過要注意的是，之前的三星 DRAM 是因為中國手機廠去檢舉，但是被動元件漲價是因為供不應求，再加上多數的系統代工廠都是台廠，不可能也不太會去向中國發改委檢舉，因此投資人在面對市場真真假假的消息，還是要多多思考，才不會中了有心人士的計謀。