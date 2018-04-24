國巨Q1每股稅後純益達12元 單季毛利率首破50%

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布第 1 季財報，單季每股稅後純益衝破 10 元大關，來到 12.15 元，超過市場預期的 8-10 元。而單季毛利率達 51.4%，也是首度超過 50% 大關。法人預估，以這樣的獲利水準計算，國巨今年每股有機會賺到 40 元。

國巨第 1 季合併營收 110.23 億元，季增率 14.2 %，年增率 61.7 %；毛利率為 51.4 %，季增 7.7 個百分點，年增 27.5 個百分點；營業利益 46.7 億元，營業利益率 42.4 %，季增 7.4 個百分點，年增 28.7 個百分點；稅後歸屬於本公司業主合併純益為 42.58 億元，季增 41.1%，年增 420%，每股稅後純益 12.15 元，高於去年第 4 季的 7.09 元，也超過去年同期的 1.62 元。

國巨表示，今年第 1 季包括單季合併營業收入、營業毛利、營業利益、稅後純益及每股稅後純益等項目均較去年第 4 季再創下歷年來新高，主要來自於高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高端客戶需求穩定成長、利基型產品擴產效益顯現、MLCC 及晶片電阻供需狀況持續緊缺，有利於公司整體營運及產品組合持續優化。

展望後市，國巨表示，全球經濟及產業仍有諸多不確定因素，包括國際貿易仍有爭端、環境保護法規趨嚴、匯率波動及升息影響、同業價格競爭等，公司將持續提升技術能力及遵循當地環保法規要求、審慎執行必要性金融避險策略、擴大利基型車用工規產能規模比重、優化產品及終端客戶組合，以保持公司的國際競爭力，並帶動業績及獲利進一步成長。