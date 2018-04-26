【大行報告】交銀：料2018年銀行業ROAA自2012年以來首次回升 看好農行(01288-HK)

交銀國際發布銀行業研報，預計2018年中國銀行業的平均資産回報率(ROAA)將會自2012年以來首次回升，平均股權回報率(ROAE)也會趨穩，這主要是由于在資産品質壓力減小的情況下信貸成本降低而且淨息差回穩。

然而，該行認為對銀行融資的擔憂以及持續的利率市場化仍將對銀行業的估值造成壓力。因此交銀推薦已經解除融資擔憂或資本狀況較好及存款基礎強勁的銀行。首選買入農業銀行(01288-HK)，給予銀行業同步評級。

交銀將覆蓋銀行的2018/2019年淨利潤預測分别調高3%/4%，并且預計在2018年1季度，他們的淨利潤/撥備前利潤將分别同比增長8%，其中農行和工行的淨利增長優于其它四大行，招商銀行和重農行的淨利增速強于其它中小型銀行。

交銀認為，銀行自律機制的存款上限會在利率上行期更快的放開，并且導緻融資成本上升，因為監管者在銀行盈利改善的時候會減少對系統風險的擔憂，但是這對網絡較強的銀行的融資成本影響較小。同時，鑒于監管者對系統穩定性的擔憂，存款利率上限的放松不會一次性有較大動作。

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