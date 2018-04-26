路透測算的人民幣兌美元中間價今日料開在6.3257元附近

路透根據中國外匯交易中心(CFETS)公布的人民幣匯率形成機制測算，人民幣兌美元中間價周四預計會開在6.3257元附近，較上日貶值約191點。

上日人民幣兌美元即期CNY=CFXS收報6.3204元，而中間價則為6.3066元。根據定價機制，今日中間價變動中，有138點下跌反映市場供求影響，另有53點下跌反映的是隔夜一籃子匯率基本保持不變所需要的點數；“逆周期因子”影響暫未發生作用。

路透測算的上日人民幣兌美元中間價為6.308元，和外匯交易中心公布的實際值偏差14點。上日路透根據CFETS公布的中間價測算，人民幣匯率CFETS指數、參考SDR（特別提款權）籃子指數和參考BIS(國際清算銀行)籃子指數分別為97.43、97.94和100.21。

2016年2月以來中國初步形成「收盤匯率+一籃子貨幣匯率變化」的人民幣對美元匯率中間價形成機制，2017年2月將中間價對一籃子貨幣的參考時段由24小時調整為15小時，5月底外匯市場自律機制匯率工作組在中間價報價模型中引入「逆周期因子」，而在2018年初中國央行建議各報價行「可以調整」報價模型中的「逆周期系數」，使其恢覆中性。(路透上海4月26日)

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