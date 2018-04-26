外媒稱美國司法部正調查華為 華為：不予評論

4月25日晚間消息，針對外媒報道的遭美國司法部調查的消息，華為方面表示不予評論。

據《華爾街日報》援引知情人士的消息稱，美國司法部正在調查華為公司是否違反了美國政府針對伊朗的出口禁令。知情人士還稱，在此次的司法部調查之前，華為還接到了美國商務部和財政部的行政傳票，也是關于出口禁令方面的問題。而這一次美國司法部對華為展開的是刑事調查，代表着華為可能存在更嚴重的潛在不當行為。如果調查者發現華為故意違反美國的出口禁令，可能對華為處以額外的刑事處罰。

此前華為在美國的業務就受到種種限制。比如限制運營商對華為通信設備的采購，此前華為希望通過運營商渠道將Mate 10系列系列打入美國市場的努力也遭到政治因素的阻礙。

日前福布斯還預測，到今年年底，華為或將關閉其在美國的業務。在今年四月剛剛舉行的華為分析師大會上，華為輪值董事長徐直軍談到美國市場時表示，雖然華為在美國的定位和態度十分明确，但“有些事情不是以我們的意志為轉移的，放下了反而輕松。有更多的精力和時間打造更好的産品，服務好我們的客戶。”

不過對于外媒報道的消息，華為方面表示不予評論。

在華為之前，美國商務部已經宣布，由于中興違反與美國政府去年達成的和解協議，將對中興執行為期7年的出口禁令。該期間内，美國公司將不得向中興出售其産品。

來源：新浪科技

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