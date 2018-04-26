台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月26日

聯發科非手機產品布局傳喜訊，旗下客製化晶片（ASIC）傳拿下全球網通設備龍頭思科（Cisco）最新基地台設備訂單，明年出貨，相關晶片更為高階，有利提升產品均價（ASP），為營運增添動能。

中央銀行總裁楊金龍昨（25）日表示，目前國內通膨狀況「還好」，情況跟 3 月時沒有多大改變，近期不會升息。外界解讀，此話暗示央行 6 月理監事會議上，利率將維持現行 1.375% 不變，暫無升息急迫性。

美中貿易緊張之際，蘋果公司執行長庫克將於台灣時間週四上午進白宮與美國總統川普會談，希望蘋果公司能避免受到川普政府擬對中國一五○○億美元進口商品開徵關稅的波及；蘋果供應鏈和 iPhone 組裝代工廠多集中在中國。

聯合報

楊金龍暗示 6 月不升息

金融三業罰鍰上限將全面提高

北市房屋稅收近 10 年首見減少

經濟日報

北市拚都更 祭重獎

楊金龍暗示 6 月不升息

聯發科發威 傳奪思科大單

蘋果日報

《蘋果》獲爆料 要求加薪被打槍 李紀珠哽咽

政府基金護盤？台股跌近百點 拉尾僅跌 19 點

唉鳳 10 年暴賺 鴻海報酬一點點

中國時報

楊金龍看房市 最壞情況已過

清查 OBU 帳戶 大砍近 3 成

都更商機 吳寶田上看 7 兆

工商時報

中美貿易戰 庫克扮和事佬

防洗錢 關閉逾５萬 OBU 帳戶

楊金龍暗示６月不升息

自由時報

憂蘋果受創貿易戰 庫克今晤川普

投資鴻海、蘋果 報酬率差 86 倍

不當銷售售 TRF 七銀行違法送辦