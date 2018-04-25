〈大宇資研發佈局〉旗下北京軟星獲中手遊集團增資10億元 最快年底前貢獻EPS 14.18元

在先前與中國昆侖萬維集團增資協議破局後，大宇資 (6111-TW) 今 (25) 日宣布，旗下子公司北京軟星將由中國手遊營運商中手遊集團，戰略性增資新台幣 10 億元，中手遊集團將取得北京軟星 51% 股權，大宇資持股降至 49%，預估將帶來新台幣 6.8 億元投資利益，影響每股純益暫估約 14.18 元，最快可望在年底前完成相關程序。

大宇資表示，增資完成後，大宇資持股將降至 49%，喪失主要控制權，董監事與高階主管將有部分調整，但預估約有 6.8 億元的投資利益，將影響每股純益約 14.18 元，待雙方簽署交割文件，並由中國工商總局與商務委員會審議完成後，可望於今年底或明年初入帳，不過，此為權益法認列，將實現帳面評估利益，而非實際現金回流。

中手遊為中國十大遊戲品牌企業之一，為全球知名 IP 遊戲營運集團，發行過包括《新仙劍奇俠傳》、《倚天屠龍記》、《火影忍者 忍者大師》、《航海王 強者之路》等知名作品，大宇資指出，由於中手遊為以發行為主的公司，這是大宇資較為缺乏的，增資後雙方可達成互補效益。

待增資完成後，大宇資表示，中手遊除進一步強化其 IP 遊戲生態戰略之外，也將聯手大宇資旗下眾多知名 IP，展開泛娛樂合作。

北京軟星主要負責大宇旗下 IP《仙劍奇俠傳》與《大富翁》系列遊戲研發，目前正進行《仙劍奇俠傳七》單機遊戲研發專案，北京軟星總經理姚壯憲表示，與中手遊的合作更可豐富自有營運經驗，未來北京軟星將逐步建立起「原廠開發、原廠營運」的自有研發一體化營運模式。