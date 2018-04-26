美國運通掃清障礙 或成首家進軍中國信用卡市場公司

摘要：據華爾街日報報導，美國運通公司有望獲得中國央行批准，可能成為進軍中國信用卡市場的第一人。運通計劃與中國行動支付提供商，連連集團組成合資企業，來共同開展此項業務。

美國運通發言人稱，中國央行通知美國運通公司，將「正式接受」其清算和結算國內銀行卡交易的申請。

運通計劃與中國行動支付提供商，連連集團組成合資企業，來共同開展此項業務。接近中央銀行的人證實，官員們已經對運通的申請給予了「口頭接受」。

早在 2012 年，運通就與連連集團合作，為連連電子錢包提供技術，中國消費者可以通過這些技術來為手機充值並支付賬單。運通發言人 Quinn 先生表示，該公司的戰略一直是在中國組建合資企業。

據全球資料公司的研究，到 2020 年，中國銀行市場將是全世界最大的市場。流通的銀行卡數量將從 2016 年的 60 億張增加到 90 億張。目前中國有 67 億張銀行卡在流通中，中國銀聯有限公司占據 90% 的市場市佔率。

除了美國運通公司之外，多家美國信用卡公司都在爭搶中國市場。

萬事達卡公司與三家中國企業成立了合作關係，並向中央銀行申請在中國進行信用卡清算和結算交易，但迄今為止還未被接受。

此外，Visa 公司最近撤回並重新提交申請，準備在中國成立一家全資企業。知情人士稱，到目前為止該公司的申請還沒有被中國銀行接受。而 Visa 也在考慮，如果此舉行不通，將與中國銀行進行合作，以此作為進入中國市場的途徑。

華爾街日報指出，即使中國央行口頭接受了運通的申請，運通公司仍需克服一些困難，比如國家安全審查，才能在中國開始營運。

去年，習近平主席與美國總統川普舉行峰會時表示，將進一步開放中國金融市場，給予外資企業「全面快速」的進入中國市場的機會，作為一攬子計劃的一部分。

除了信用卡之外，全球信用評級公司也在尋求進入中國市場的通行證。該目前為止，三大評級機構－－標普全球公司，穆迪投資者服務公司和惠譽評級公司都已經提交申請。

周三，美國公債殖利率繼續走高，導致美股三大股指集體走低。受大盤拖累，截止發稿，運通公司股價下跌 1.9%。

『新聞來源／華爾街見聞』