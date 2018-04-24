布蘭特原油一度漲破75美元 創2014年11月以來新高

根據路透社報導，週二 (24 日) 國際油價一度漲破每桶 75 美元，創 2014 年 11 月以來新高。

布蘭特原油期貨一度漲至每桶 75.27 美元，創 2014 年 11 月 27 日以來新高；台北時間週二晚間 7 點 38 分，布蘭特原油期貨上漲 0.09%，至每桶 74.78 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.25%，至每桶 68.81 美元。

報導稱，石油輸出國組織 (OPEC) 主導減產、市場需求強勁，以及美國可能對伊朗實施新制裁，都是推升油價走揚的原因。

德國商業銀行 (Commerzbank) 分析師 Carsten Fritsch 表示，OPEC 與俄羅斯等產油國實施減產，加上委內瑞拉因經濟情勢惡化，導致原油產量下滑，皆有助推升油價，「而且，市場需求看起來挺強勁。」

美國以 5 月 12 日為期限，決定是否退出伊朗核協議

萬達 (Oanda) 駐新加坡亞太地區交易部門主管 Stephen Innes 指出，若美國對伊朗實施新制裁，「油價可望再漲 5 美元」。

另一方面，據估計，美國原油庫存，可能會再減少 260 萬桶。

阿拉伯聯合大公國能源部長兼 OPEC 主席 Suhail Al Mazrouei 日前表示，OPEC 與部分非 OPEC 國家，犧牲了一些產量，試圖解決供需失衡問題，「改善市場長期以來供給過剩的情形，是個崇高目標。」