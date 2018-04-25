【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到道瓊指數重挫之下，使得台股跳空開低，但 10 點後低接買盤湧入，使得跌幅大幅收斂，終場加權指數下跌 19.53 點，技術面上持續偏向空方，而外資在現貨部分賣超 71.81 億，合計三大法人現貨淨賣超 71.38 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國 10 年期公債殖利率上升至 2014 年 1 月以來高點，突破 3% 重要心理關卡，為股市帶來不小壓力，儘管美國企業財報大多表現優異，但展望未來成長預測卻大都偏向保守，因此公司股價皆出現與財報表現相反的走勢，昨日工業大廠 Caterpillar 公布財報優於預期，但或許受到緊縮資金環境衝擊，預期今年稍後的成長可能減緩，股價因此重挫也引發市場的賣壓，美股三大指數因此同步大跌。

《國際商品市場焦點分析》

週二早盤 WTI 期貨價格一度站上 69 美元價位，不過晚間美國 10 年期公債殖利率為 2014 年以來首度突破 3% 重大心理關卡，引發投資人風險規避情緒，油價在逾 3 年半高點遭遇拋壓，收盤大跌逾 1% 並收守 68 美元價位；雖然美債殖利率攀升，不過美股大跌及美元回檔均支撐金價反彈收高；小麥期貨在觸及今年四月低點後，受惠於美元回檔，以及春麥播種率不及預期，收盤上漲超過 2%。

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