【IPO追蹤】內地網上教育初創iTutorGroup擬明年上市

內地網上教育初創公司iTutorGroup擬明年上市。該公司創辦人兼行政總裁楊正大接受外電訪問時表示，打算在明年上市，最有可能在香港或美國上市。

根據CB Insights的數據，iTutorGroup的估值約20億美元，集資額最多3億美元，這將使其成為全球最大教育科技初創企業。該公司計劃明年上市，最有可能在香港或美國上市。

外電報道並指，iTutorGroup去年收入超過3.5億美元；據知情人士指，有關數字並不對外公開，楊正亦拒絕證實有關數字，但就表示這家初創公司的現金流量為正數，毛利率為82%。

iTutorGroup旗下包括網上英語學習品牌TutorABC、vipabc，以及青少年網上英語學習品牌tutorJr等業務，球星姚明擔任該集團代言人兼榮譽董事。

該公司於2014年獲得由阿里巴巴、淡馬錫等共同投資的近1億美元B輪融資，2015年曾獲由新加坡政府投資公司、中俄基金、高盛、銀翎資本及淡馬錫的近2億美元C輪融資。(巴士的)

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