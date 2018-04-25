弘達金控(01822-HK)入股區塊鏈科技公司比飛力 涉足區塊鏈萬億新經濟

弘達金融控股有限公司(「弘達金控」或「公司」及其附屬公司「集團」)(股份代號：01822-HK)欣然宣佈以等值5,000萬人民幣的美金投資慧星亞洲有限公司，其100%控股全球領先的區塊鏈科技公司 —比飛力（深圳）科技有限公司(「比飛力」)。

比飛力專注於加密數字貨幣礦機的整機研發、生產和銷售業務，公司自主研發相關軟件及硬件，研發團隊來自業內知名企業。比飛力擁有配套完善的供應鏈系統，以及生產技術、品質管控及售後服務等資源。目前國內單台算力最大的礦機，也是真正意義上的工業級礦機，亦是由比飛力所開發。

憑藉一流的開發能力、供應鏈整合能力和過硬的產品，比飛力的規模穩定快速的增長。其願景是在科技的引領下成為國際一流的區塊鏈應用企業。

弘達金控近年正全面轉型，以多元化策略擴充業務，尤其專注於發展金融及資產管理業務，並積極透過高效的收購活動，建立扎實的業務基礎。集團特別看好科技行業的發展前景，一直致力發掘區塊鏈技術應用的潛在機遇。比飛力不僅擁有自己的研發團隊，還積極參與礦機管理、交易所及私人資管銀行等生態聯盟。因此，透過此次戰略投資，集團得以大力進軍區塊鏈應用行業，以領先的區塊鏈技術、專業的硬件配套系統和先進的軟件處理模式，全力挖掘區塊鏈市場巨大的增長空間。

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