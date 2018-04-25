綠地(600606-CN)擬3億元入股人工智能企業深蘭科技

中國大型房地產企業—綠地控股(600606-CN)周三宣布，擬投資3億元人民幣，戰略入股國內人工智能企業深蘭科技(上海)有限公司，股權占比超過13%；雙方還將組建兩家合資公司，共同發展人工智能建築和機器人智能科技。

公司新聞稿指出，這是綠地繼去年與覆旦大學、上海交大、同濟大學等高校戰略合作進軍科創產業後，綠地科創產業的又一次升級，開啟以瞄準頂尖科技領域、頂尖科技公司為核心的第二發展階段。

深蘭科技投前估值35億元，在智能機器人、零售升級、生物智能等多領域具一定領先優勢。新聞稿稱，綠地通過此次入股，將發揮綠地的資本優勢和綜合產業優勢，致力於培養並加速做大做強深蘭科技這一中國人工智能領域的獨角獸。

綠地與深蘭擬合資組建由綠地控股的綠地深蘭建築科技公司和綠地深蘭機器人科技公司。綠地深蘭建築將拓展人工智能在建築和家居領域的應用，在樓宇建設初期植入深蘭科技AioT（智聯網）技術，引領推動房地產行業人工智能化潮流；綠地深蘭機器人將合作生產物流機器人、醫療機器人、教育機器人及工業機器人，產品未來市場規模預計達百億元。

業內人士指出，深蘭科技在無人零售領域已先期布局，未來幾年將迎來發展紅利，而且與其他人工智能公司相比，深蘭科技還具有較強的商業變現能力等優勢。

而綠地旗下房地產、大基建、大金融、大消費、康養及科創等多元產業可以提供各類人工智能應用場景，包括將綠地的建設施工、建築家居、商業、物業、零售、酒店及康養、辦公等場景與人工智能進行有效結合並開拓新業績增長點。

綠地控股稍早提出，今年綠地科創產業將繼續挖掘一批可轉化、有市場潛力的科研項目，擇機開展投資，在原有與上海高校合作平台的基礎上，進一步聚焦頂尖領域、頂尖公司，提升科創產業的核心競爭力和投資含金量。

綠地控股周三收報7.18元，跌0.83%。(路透上海4月25日)

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