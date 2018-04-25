海南：夫妻雙方新遷入海南戶籍的一方單獨購房需符合限購政策

新華社4月25日消息，海南省住建廳對22日發布的全域限購政策進行了進一步的解釋和補充，夫妻雙方新遷入海南戶籍的一方單獨購房需符合限購政策，并對不同時期購房的轉讓期限進行了明确。

海南省住建廳相關負責人表示，夫妻一方是本省戶籍，另一方是非本省戶籍，在4月22日20時以後，非本省戶籍一方随一方遷入海南戶籍，并以新遷入海南戶籍的一方名義單獨購房的，需符合購房所在區域的限購政策規定，提供2年或5年的個稅或社保證明，且隻能購買一套住房。以夫妻雙方名義共同購買住房的，按本省戶籍居民家庭購房政策執行。戶籍遷入界定時間以海南公安部門簽發的準予遷入證明時間為準。

此次還對不同時期購房限制轉讓的期限區别進行了明确。2017年4月14日至2018年3月30日之間，在除海口、三亞、萬甯、陵水之外的市縣購買新建商品住宅轉讓限制，即居民家庭新購買的第2套及以上新建商品住宅，須取得不動産權證滿2年後方可轉讓;企事業單位、社會組織等法人單位新購買的新建商品住宅，須取得不動産權證滿3年後方可轉讓。

2017年4月14日至2017年9月20日之間，在海口、三亞、萬甯、陵水，居民家庭新購買的第2套及以上新建商品住宅，須取得不動産權證滿2年後方可轉讓;企事業單位、社會組織等法人單位新購買的新建商品住宅，須取得不動産權證滿3年後方可轉讓。

2017年9月20日之後，在海口、三亞、萬甯、陵水，居民家庭或企事業單位、社會組織新購買的住房(含二手房)，須取得不動産權證滿5年後方可轉讓。

2018年3月30日之後，在全省範圍内，居民家庭以及企事業單位、社會組織新購買的住房(含二手房)，須取得不動産權證滿5年後方可轉讓。

2018年3月30日之前，非本省戶籍居民家庭已簽訂購房(含二手房)合同或認購協議，并已支付30%首付款，但尚未網簽備案的，可憑完稅憑證、稅務發票或首付款銀行轉賬有效憑證等證明材料，繼續辦理網簽備案手續和執行原差别化住房信貸政策。

2018年3月30日至2018年4月22日20時之間，非本省戶籍居民家庭已簽訂購房(含二手房)合同或認購協議，并已支付70%首付款，但尚未網簽備案的，可憑完稅憑證、稅務發票或首付款銀行轉賬有效憑證等證明材料，繼續辦理網簽備案手續和執行原差别化住房信貸政策。2018年4月22日20時之後補交、補足首付款的不予認可。

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