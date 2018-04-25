邑錡推智慧家庭全系列新產品 新電子貓眼Q2全球上市

縮時攝影機廠邑錡 (7402-TW) 今 (25) 日起以旗下自有品牌 Brinno 參展 2018 年台北國際安全科技應用博覽會，邑錡 Brinno 品牌以聚焦智慧家庭主題推出全系列共 3 款以隱藏式貓眼相機的保全應用產品，瞄準全球智慧家庭龐大市場商機。

邑錡表示，該公司近 2 年來持續開拓智慧家庭市場布局，擁有全球多達 17 項發明、設計等專利，今年參展除展示 2017 年推出的電子貓眼相機「來客拍」外，並針對數位電子貓眼產品推出中、高階應用升級版新品。

邑錡新推高階數位電子貓眼產品新增的 Wifi 連網功能，也包括 6 個月長效電池續航力、達 3000 次啟動、正面清晰的訪客影像、具有獨特競爭優勢、加上操作安裝簡便等，可望於第 2 季底於全球近 70 個經銷據點正式上市販售。

邑錡去年稅後純益 1604 萬元，每股純益 0.77 元，日前董事會決議，去年盈餘每股擬配發現金股利 0.35 元、股票股利 0.65 元，合計 1 元股利。

邑錡去年財報營收 5.13 億元，毛利率 31%，年減 10 個百分點，稅後純益 1604 萬，年衰退 58.24%，每股純益為 0.77 元。獲利衰退的主要原因在匯兌的不利因素。