縮時攝影機廠邑錡去年EPS0.77元 擬配發1元股利

縮時攝影機廠邑錡 (7402-TW) 今 (19) 日董事會通過去年財報稅後純益 1604 萬元，每股純益 0.77 元，同時董事會決議，擬對去年股利配發每股現金股利 0.35 元、股票股利 0.65 元，合計為 1 元。

邑錡去年財報營收 5.13 億元，毛利率 31%，年減 10 個百分點，稅後純益 1604 萬，年衰退 58.24%，每股純益為 0.77 元。獲利衰退的主要原因在匯兌的不利因素。

邑錡去年營收 5.13 億元，年增 25.34%，創新高，其中創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務占整體營收比重分別為 58%、42%。目前邑錡也積極與創新 ODM 客戶及供應商啟動優化管理、調整議價，創造未來整體獲利能力的提升。

邑錡對於第 1 季的營運維持審慎樂觀看法，在創新 ODM 業務方面，目前邑錡積極與一線科技大廠共同研發新款產品，進一步謀取國際知名品牌億元級大型專案新訂單，爭取於上半年陸續出貨。

邑錡表示，隨著國際知名大廠持續加速布局智慧家庭領域，包括近期 Amazon 斥資 11 億美元收購智慧門鈴製造商 Ring，看好全球智慧家庭需求的提升，特別是居家保全領域，將有助於邑錡數位電子貓眼相機的銷售，帶動數位電子貓眼營收比重自 5% 進一步提升至 25% 之目標。另一方面，公司也持續與美、日系國際知名一線品牌大廠洽談智慧家庭應用新產品開發計畫中。

錡錡今年前 2 月營收 6227 萬元，年增 15.81%。