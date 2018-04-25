〈聯電法說〉Q1純益34億元 季增92% EPS 0.28元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今(25)日召開線上法說會，並公告第 1 季財報，歸屬母公司稅後純益為 34 億元，季增 92%，年增 48.7%，每股純益為 0.28 元。

聯電第 1 季營收為 347.97 億元，季增 2.4%，年增 0.2%，符合法說預期，毛利率 12.4%，季減 4.8 個百分點，年減 7.5 個百分點，營業淨利為 7.69 億元，季減 59.5%，年減 43.9%，營益率 2.1%，季減 3.1 個百分點，年減 1.6 個百分點，主要是因費用大幅提升，影響營業淨利表現。

聯電第 1 季業外收益為 10.88 億元，優於第 4 季損失 1.52 億元，也較去年同期虧損 3.04 億元改善許多，稅後純益 34 億元，季增 92%，年增 48.7%，每股純益 0.28 元。

聯電總經理王石表示，第 1 季雖然有新台幣升值不利因素，不過聯電晶圓營收仍較上季成長 2.5%，達 374.4 億，8 吋及 12 吋穩定需求，帶動整體產能利用率達 94%，出貨量也達到 175 萬片約當 8 吋晶圓。

王石強調，雖然智慧型手機與無線通訊產品需求趨緩，但是電腦周邊與消費性市場強力需求，仍使晶圓營收小幅成長。