邑錡受惠設計+量產策略奏效 去年營收5.13億元創新高

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今 (5) 日公布去年 12 月營收 3330 萬元，月減 20.8%，年減 22.73%，但受惠設計和量產策略奏效，去年全年營收 5.13 億元創新高，年增 25.27%。

邑錡去年第 4 季營收 1.13 億元，季減 7.55%，年減 17.62%。

邑錡去年全年營收 5.13 億元創新高，年增 25.27%，該公司指出，主要是受惠創新 ODM 業務採「產品設計 + 製造量產」營運模式策略奏效，擴大創新 ODM 業務客戶訂單金額並取得 Friday Labs、Filr Systems 等新訂單，帶動整體營運連續三年改寫歷史新高。

邑錡的 2017 年創新 ODM 業務與自有品牌 OBM 業務占整體營收比重分別為 58% 與 42%，相較於 2016 年的 52% 與 48% 比重，創新 ODM 業務比重的提升是推動整體營運持續改寫新高的重要關鍵，一方面受惠美國 Vernier 億元級大型專案出貨穩定挹注，另一方面，邑錡持續提升研發技術與製造量產整合實力，擴大創新 ODM 客戶基礎，並取得英國 Friday Labs、熱影像處理大廠 Flir Systems 等新訂單貢獻。

目前邑錡仍積極與科技一線大廠共同研發新款產品，也進一步取得國際知名品牌億元級大型專案訂單，整體效益可望於 2018 年上半年有明確的表現。

在自有 Brinno 品牌業務方面，邑錡於 2017 年起重新啟動多款新品上市計畫，預計至 2019 年底前將推出近 10 款縮時攝影機、數位電子貓眼等新品，並新增東亞地區經銷商，擴大 Brinno 品牌於日本、中國大陸與台灣等銷售布局。

由於 Brinno 品牌縮時攝影產品可整合低耗能 Wifi 技術與跨平台裝置的手機、電腦、平板等操作、以及影片解析度達 1080P 高解析度水準等競爭優勢，已在去年底歐美耶誕新年的銷售旺季中取得良好的銷售表現。

邑錡為提升自有 Brinno 品牌市場占有率、以及配合爭取國際品牌創新 ODM 業務接單契機，也將在美國消費電子展中參展。

邑錡去年前 3 季財報稅後純益 1573 萬元，年減 15.08%，每股純益 0.75 元。