〈房產〉自住市場為主 雙北市住宅交易案議價空間高於15%

永慶房屋根據今年 1-3 月內部成交資料統計，雙北市住宅開價與成交價間均有超過 1 成 5 以上的價差，台北市價差為 18.8%，市郊區則為 18%，而新北市價差幅度則是 16.3%，也就是說，議價空間在 16% 以上，且議價幅度由市中心逐漸往外遞減。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，通常屋主願意售屋的開價仍會高於市場成交行情，保留讓買方殺價的空間，但若屋主開價過高，將面臨有行無市的風險，因此，合理的開價才有助於加速成交，以目前市況來看，如屋主售屋態度軟化，願意小幅讓價，若價格不過度偏離市場行情，成交機會大增。

永慶房屋分析開價與成交實價對比資料，如以總價帶來看，可以發現台北市中心區、台北市郊區與新北市 3 大區塊都呈現總價愈高、開價與成交價落差愈大的狀況，謝志傑說，台北市議價幅度最大的是總價 6000 萬元以上，台北市中心區為 24.2%，台北市郊區也有 23.2%，而新北市也是總價 4000 萬元以上的價差最大，幅度為 18.4%。

在房市景氣向上階段，全面性的房價上揚，而高總價、高單價產品房價上漲幅度甚至高於一般住宅，謝志傑指出，但房市自 2014 年自高峰反轉向下，經歷 3 年多的向下修正期，市場普遍認同價跌走勢，雖目前房市有小幅回溫跡象，但對於高端物件而言，屋主的開價與市場買方的期待價格仍有顯著落差，從這些高端物件議價幅度是各個總價帶之冠即可得到印證。

反觀中低總價的產品，謝志傑指出，目前是市場主流，加上剛性需求支撐，買氣較旺，議價空間相對較小，以台北市而言，總價 2000 萬元以下的產品，成交價與開價落差在 15.1%-18.9% 之間。至於新北市，總價 1000 萬元以下的產品議價空間 也僅 16%，主因是新北市重劃區多，在建商讓利建案陸續推出後，對於周邊中古屋市場產生衝擊，讓有售屋壓力的屋主不得不跟進，開價趨於平實，反而讓議價空間縮小。