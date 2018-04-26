〈房產〉北台灣新建案首季表現弱 僅新竹地區單價走揚4%

今年第 1 季北台灣建案推案量為 1734.51 億元，年增幅約 0.4%，但據市調研究中心住展統計，北台灣各縣市第 1 季新成屋、預售屋房價表現弱勢，台北市、新北市、桃園市、桃園市、基隆市與宜蘭地區價格繼續下跌，只有新竹地區逆勢上揚、且房價年增幅還維持約 4% 正成長。

住展企研室經理何世昌表示，從今年第 1 季北台灣各縣市房價走勢來看，多數建案成交價仍「向市場低頭」，雖然第 1 季有少數高價熱銷案出現，但畢竟只能算是特例，由於在低利環境之下，賣方會因資金成本低，在價格策略上反應較遲鈍，因此預期房市緩慢修正之路還會延續一陣子。

何世昌強調，若未來政、經面無重大變化，房價要大跌幾乎不可能，但要大幅反彈，機率也不高，目前各縣市房價仍維持著盤整修正趨勢不變，止跌反彈可能沒那麼快到了，北台灣房市落底要再等等。

住展統計，新竹地區今年第 1 季建案房價來到每坪 23 萬元，季增 1000 元，如與去年同期相比，則年增幅約 4.07%。何世昌指出，新竹地區近一年來因建案成交狀況穩定，買方出手速度也較快，不像大台北地區的買方要磨個 3 個月以上，因市況有感回升促使價格走揚。

至於桃園近一年房價表現也不差，雖然第 1 季建案房價下挫至每坪 22.4 萬元、季減約 1.32%，但價格水準與去年同期相同，全年房價呈現平盤、沒漲也沒跌。儘管桃、竹目前房價仍未回到多頭高峰，但似乎宣告已擺脫急跌期，表現算相對穩定。

大台北地區房價走勢則相對疲軟， 第 1 季房價連袂創下反轉以來新低點，台北市第 1 季建案房價來到每坪 82.9 萬元，季減約 0.48%；與去年同期相比，則小跌約 0.6%；台北市今年首季新建案房價，比較接近 2013 年第 2 季的每坪 83.6 萬元水位。

新北市第 1 季建案房價跌至每坪 38 萬元，季減幅約 1.3%，年減幅擴大到約 4.28%，新北市今年第 1 季建案房價則回到約 2013 年第 1 季約每坪 38.2 萬元的水準，建案價格走勢比北市更弱。

何世昌分析，台北市今年第 1 季基本上還是延續著「新建案開高價，舊建案再降價」的態勢不變，只有極少數新釋出的建案走讓利路線，代表多數建商還是抱持著「試水溫」的心態，先以高價先試探市場反應，視反應優劣再調整價格。