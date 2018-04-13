長虹、宏盛合推北市小豪宅「帝璽」 總銷達60億元

長虹 (5534)、宏盛(2534) 兩家建商強強聯手，合作推出的台北市指標小豪宅「帝璽」建案，今日正式對外公布，每坪開價 130 萬元，可售戶數 80 戶，宏盛另有四戶保留戶，總銷達 60 億元，預計三年後完工。此案宏盛可分 67%，長虹 33%，在潛銷期已銷達五成。宏盛建設董事長林新欽表示，在這麼好的地方，一定要蓋一個很好、新時代的建築，因此選擇與建築界的模範生長虹合作，希望呈現最好的品質。



帝璽強調制震的重要性，全案採 SC 鋼骨，此案基地 556 坪，產品規畫為 58、73 坪，為地上 23 層地下 5 層的建築，公設比約 34%。



長虹總經理李耀中指出，台北市豪宅走向小豪宅趨勢，以二代房、換屋族為主打客群，坪數以 50-70 坪為主流，且以個案表現為主。長虹今年除了此案之外，5-6 月將推出忠孝永吉都更案，該案占地 1,700 坪，該公司整合土地長達十年，今年終於可以動工。



李耀中說，忠孝永吉建案鄰近捷運後山埤站，交通方便，目前已在蓋接待中心之中，規劃興建 160-170 戶，也是以 50-70 坪為主，開價約每坪 130 萬元，長虹與地主戶占比為六、四比，該案預計也蓋三年。



長虹去年賣掉內湖廠辦大樓，處分收益已入帳，3 月合併營收暴增至 67 億元，長虹正在內湖蓋另一個新廠辦大樓，位處舊宗路及新湖路段。



李耀中表示，此一廠辦大樓建案已經動工，將蓋兩棟大樓，基地占地分別為 2,000、3,000 坪，一棟將整棟出售，另一棟擬分層出售，因當地有樓高限制，預計只蓋八層樓高，每坪開價約 55 萬元。



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