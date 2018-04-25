【大行報告】星展料内銀股可獲市場重估 升信行(00998-HK)評級至買入

星展發表報告指，中國人民銀行放寬大額存單利率限制10個基點，至較基準利率上浮50%以上，認為所有存款利率的潛在上升會對大型銀行造成較大影響，因該等銀行的融資成本是基本反映基準利率，而小型銀行所受的壓力可透過以保費存款取代銀行間融資而消除。若人行決定進一步放寬存款利率，短期内淨息差可能會波動，但其上行趨勢在利率上升周期内應可保持不變。

該行又稱，信用卡已成内銀零售業務的主要增長動力，主因受到消費增加、分期付款需求上升，及出境旅遊增長所帶動。預計信用卡業務貢獻較高及理財産品(WMPs)費用較少的銀行，如中信銀行(00998-HK) 及光大銀行(06818-HK)，今年可有較高的費用收入增長。

此外，因盈利增長加速及資産質素改善，星展相信内銀股可獲市場重估，建議投資者「買入」建設銀行(00939-HK)及農業銀行(01288-HK)，因兩間銀行的有力支持貸款增長，及有強勁網絡以保持評級亦為「買入」，因其零售業務強勁，可支持盈利增長達雙位數。

該行又將中信銀行評級由「持有」升至「買入」，因其資産負債表結構轉變以重新推動盈利增長、信用卡業務強勁，及在同業中提供最高的股息率5.8%。

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