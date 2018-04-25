搜狐一季度營收4.55億美元 同比增長22%

北京時間4月25日下午消息，搜狐(NASDAQ：SOHU)今日發布了該公司截至2018年3月31日的第一季度未經審計的財報。財報顯示，搜狐第一季度營收為4.55億美元，同比增長22%;以Non-GAAP計算，歸屬搜狐的淨虧損為9000萬美元，稀釋後的每股淨虧損為2.50美元，搜狐去年同期Non-GAAP淨虧損為4300萬美元。

第一季度重要業績

總收入為4.55億美元，較2017年同期增長22%，較上一季度下降11%。

品牌廣告收入為5,600萬美元，較2017年同期下降31%，較上一季度下降22%。

搜索及搜索相關廣告業務收入為2.20億美元，較2017年同期增長55%，較上一季度下降11%。

在線遊戲收入為1.05億美元，較2017年同期增長24%，較上一季度下降4%。

搜狐公司董事長兼首席執行官張朝陽博士評論道：“搜狐在2018年第一季度平穩開局。受良好的搜索和遊戲業務表現提振，當季收入高于之前的預期。集團總收入達到4.55億美元，同比增長22%。對于搜狐媒體和搜狐視頻而言，我們聚焦在核心移動産品上，目标是擴大用戶群和增強變現能力。同時，我們在精簡組織結構和大幅消減視頻内容成本。以上的措施將有助于我們盈虧狀況在未來幾個季度有所改善。搜狗核心搜索收入同比增長超過50%，其手機輸入法當季新增3000萬用戶，日均活躍用戶達到3.62億。受益于天龍八部遊戲的貢獻，暢遊第一季度收入和調整後利潤均超出預期。暢遊在4月初還宣布將向股東派發總額達5億美元的特别現金股息。”

第一季度集團業績

收入

2018年第一季度總收入為4.55億美元，較2017年同期增長22%，較上一季度下降11%。

2018年第一季度在線廣告總收入為2.77億美元，較2017年同期增長24%，較上一季度下降13%。在線廣告總收入包括品牌廣告和搜索及搜索相關業務廣告收入。

2018年第一季度品牌廣告收入為5,600萬美元，較2017年同期下降31%，較上一季度下降22%。同比和環比的下降主要是由于視頻以及房産廣告業務收入下降。

2018年第一季度搜索及搜索相關廣告業務收入為2.20億美元，較2017年同期增長55%，較上一季度下降11%。同比增長主要是由于流量的持續增長和移動端商業化能力提升。環比下降主要是由于季節性。

2018年第一季度在線遊戲收入為1.05億美元，較2017年同期增長24%，較上一季度下降4%。同比增長主要是由于2017年第二季度成功上線的經典版天龍手遊帶來的貢獻。環比下降主要是由于老遊戲的自然衰減，包括經典版天龍手遊。

毛利率

2018年第一季度美國通用會計準則毛利率均為43%，2017年同期為41%，上一季度為46%。2018年第一季度非美國通用會計準則毛利率均為43%，2017年同期均為42%，上一季度均為46%。

2018年第一季度在線廣告業務美國通用會計準則和非美國通用會計準則毛利率均為29%，2017年同期均為27%，上一季度均為37%。

2018年第一季度品牌廣告業務美國通用會計準則毛利率為10%，2017年同期為1%，上一季度為-16%。2018年第一季度品牌廣告業務非美國通用會計準則毛利率為9%，2017年同期為2%，上一季度為-17%。同比和環比的隻增長主要是由于視頻成本的增長。公司在2017年第四季度對視頻版權内容進行了減值處理，金額約為2,600萬美元。該減值導緻上一季度毛利率下降。

2018年第一季度搜索及搜索相關業務美國通用會計準則和非美國通用會計準則毛利率均為34%，2017年同期均為42%，上一季度均為52%。同比下降主要是由于流量采購成本增速大于收入的增長。環比下降主要是由于流量采購成本上升，而收入則季節性下降。

2018年第一季度在線遊戲業務美國通用會計準則和非美國通用會計準則毛利率均為84%，2017年同期均為81%，上一季度均為84%。

營業費用

2018年第一季度美國通用會計準則營業費用為2.26億美元，較2017年同期增長11%，較上一季度下降18%。非美國通用會計準則營業費用為2.28億美元，較2017年同期增長16%，較上一季度下降11%。同比增長主要是由于薪資的增長。環比下降主要是由于市場推廣費用和薪資的下降。

營業虧損

2018年第一季度美國通用會計準則營業虧損為3,100萬美元，2017年同期營業虧損為4,700萬美元，上一季度營業虧損為4,100萬美元。

2018年第一季度非美國通用會計準則營業虧損為3,400萬美元，2017年同期營業虧損為4,000萬美元，上一季度營業虧損為2,200萬美元。

所得稅費用

2018年第一季度美國通用會計準則所得稅費用為6,300萬美元，2017年同期所得稅費用為1,100萬美元，上一季度所得稅費用為2.34億美元。2018年第一季度非美國通用會計準則所得稅費用為6,300萬美元，2017年同期所得稅費用為1,100萬美元，上一季度所得稅費用為1,900萬美元。美國通用會計準則和非美國通用會計準則所得稅費用同比增長主要是由于暢遊的所得稅費用包含了因修改中國境内子公司分配股利的政策而補提的截至2017年12月31日前的預提所得稅費用金額4,700萬美元。更多信息請見“公司其他動態”部分。2017年第四季度，美國通用會計準則所得稅費用包含了美國新所得稅法改革産生的計提一次性的Toll Charge 2.19億美元和遞延所得稅負債進行調減的400萬美元。美國稅務改革對搜狐公司的實際影響會根據管理層的估計而變化。

淨虧損

扣除歸于少數股東的淨利潤之前，2018年第一季度美國通用會計準則淨虧損為8,700萬美元，2017年同期淨虧損為5,000萬美元，上一季度淨虧損為2.70億美元。扣除歸于少數股東的淨利潤之前，2018年第一季度非美國通用會計準則淨虧損為9,000萬美元，2017年同期淨虧損為4,300萬美元，上一季度淨虧損為3,600萬美元。

2018年第一季度歸于搜狐公司的美國通用會計準則淨虧損為9,300萬美元，美國通用會計準則每股攤薄淨虧損2.39美元，2017年同期淨虧損為6,900萬美元，上一季度淨虧損為2.95億美元。2018年第一季度歸于搜狐公司的非美國通用會計準則淨虧損為9,700萬美元，非美國通用會計準則每股攤薄淨虧損為2.50美元，2017年同期淨虧損為6,800萬美元，上一季度淨虧損為7,800萬美元。

資金流動性

截至2018年3月31日，搜狐集團持有的現金及現金等價物和短期投資減去短期銀行貸款後合計21.7億美元，截至2017年12月31日的餘額為21.2億美元。

其他公司動態

2018年4月5日，搜狐公司在線遊戲子公司暢遊公司宣布向股東宣派特别現金股利，每股A股或B股普通股派息4.7美元，或每股美國存托憑證 (以下簡稱“ADS”)派息9.4美元，暢遊每股ADS等于2股A類普通股。預計特别現金股利總額約為5.0億美元。暢遊ADS的存托銀行美國紐約梅隆銀行將在2018年4月26日向股權登記日當天的美國存托憑證持有者分派股利。搜狐公司預計將從此次派息中獲得大約3.4億美元。公司預計這筆資金將用于支持其業務運營，而不會向搜狐股東派發股利。

業務展望

搜狐預計2018年第二季度：

總收入在4.85億美元至5.10億美元之間。

品牌廣告收入在6,500萬美元至7,000萬美元之間，較2017年同期下降19%至24%，較2018年第一季度增長16%至24%。

搜狗收入在2.95億美元至3.05億美元之間，較2017年同期增長40%至45%，較2018年第一季度增長19%至23%。

在線遊戲收入在8,500萬美元至9,500萬美元之間，較2017年同期下降22%至31%，較2018年第一季度下降10%至19%。

在扣除歸于少數股東的非美國通用會計準則淨利潤之前，非美國通用會計準則淨虧損在2,800萬美元至3,800萬美元之間。假設不增發新的股權激勵,股價不變以及考慮本季度暢遊派息除權因素的影響，搜狐預計股權激勵費用約為400萬美元。包含這些股權激勵費用的影響，扣除歸于少數股東的權益之前，美國通用會計準則淨虧損在3,200萬美元至4,200萬美元之間。

歸于搜狐公司的非美國通用會計準則淨虧損在5,500萬美元至6,500萬美元之間，非美國通用會計準則每股攤薄淨虧損在1.40美元至1.65美元之間。包含上述股權激勵費用，并抵消暢遊和搜狗歸于搜狐的權益約300萬美元之後，歸于搜狐公司的美國通用會計準則淨虧損在5,600萬美元至6,600萬美元之間，美國通用會計準則每股攤薄淨虧損在1.44美元至1.70美元之間。

2018年第二季度公司指導性預期采用的假定匯率為6.40人民币=1.00美元，2017年第二季度實際匯率約為6.86人民币=1.00美元，2018年第一季度實際匯率約為6.36人民币=1.00美元。

來源：新浪財經

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