美元近期走升 空頭不改看跌趨勢 認定這波漲不久

隨著美債殖利率上升，美元也攀升到 3 個月的高點，似乎有轉強態勢。不過對部分看空美元的投資機構來說，他們的信心並未動搖，認為美元仍將走低。

據《彭博》報導，儘管彭博美元指數在過去一周上揚了約 2%，野村策略師 Bilal Hafeez 在最新的報告中，仍然相信美元上漲僅是短暫現象。

野村認為，大宗商品的價格上漲，是近日美國國債殖利率上升的誘因，而這種現象的主因，則來自貿易緊張及地緣政治憂慮，而非全球的需求。此外，在美元不斷走強的同時，股票和信貸等風險敏感市場也表現不佳。

野村認為美元走高僅短暫現象 (圖表取自彭博)

Hafeez 指出，美元是在一個負面的環境中上漲，雖然這種漲勢可能維持數周，但無法扭轉美元中期下跌的趨勢。Hafeez 建議，持續看空美元兌日元。

彭博美元指數 2017 年下跌 8.5%，儘管近日上揚，2018 年仍有 1.5% 跌幅。周二，美國 10 年期國債殖利率盤中觸及 3%，美元仍微跌 0.1%，不過周三重拾漲勢，升逾 0.3%。

Scotiabank 策略師 Shaun Osborne 及 Eric Theoret 也對美元後市悲觀。他們在周二的報告指出，目前看跌美元存在風險，不過美元走升的規模與持續時間，預計相當有限，他們對整體美元表現仍然持續看空。