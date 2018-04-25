滬指窄幅震蕩整理微跌0.35% 題材概念股活躍

昨日大漲後，今日早間滬指低開震蕩，創業板沖高整理。午後，市場交投較為清淡，滬指維持低位震蕩整理，而創業板指臨近尾盤跌幅有所收窄。滬指收報3117.97點，跌0.35%，成交額1613億。深成指收報10547.10點，跌0.09%，成交額2582億。創業板收報1819.41點，漲0.69%，成交額1010億。

盤面上看，周期、金融等權重板塊延續低迷。地産領銜周期股全線下滑，煤炭開采、鋼鐵、銀行、海工裝備、有色等板塊跌幅居前。市場熱點依然在5G、高送轉等題材概念股品種，板塊方面知識産權、醫療板塊領漲。

熱點板塊方面，醫藥制造板塊強勢不減，普利制藥(300630-CN)、海辰藥業(300584-CN)等5股漲停，北大醫藥(000788-CN)、辰欣藥業(603367-CN)等股紛紛大漲。藥明康德作為國内規模最大、全球排名前列的小分子醫藥研發服務企業，是CRO(醫藥研發合同外包服務機構)行業龍頭，被稱為醫藥界“華為”。如今終于回歸A股，昨日開始申購，回到20多倍的市盈率發行，同時頂着獨角獸第一股的光環，其上市後股價的市場空間讓投資者充滿想象。

多隻博彩概念股午後拉升，其中，粵傳媒(002181-CN)漲停，天虹股份(002419-CN)、證通電子(002197-CN)等股漲逾6%。近期，《海南意見》明确提出，支持在海南建設國家體育訓練南方基地和省級體育中心，鼓勵發展沙灘運動、水上運動、賽馬運動等項目，支持打造國家體育旅遊示範區。探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開彩票。

5G概念股亦有不錯表現，吉大通信(300597-CN)、華脈科技(603042-CN)等多股漲停。

消息面上，建議重點關注以下幾條：1、特朗普提及中美可能達成貿易協議;2、多地水泥價格上漲;3、降準釋放的1.3萬億流動性今天開始到位。

大盤今天力度有所減弱，原因就在于前幾個交易日比較強的大盤藍籌今天陷入調整，指數也跟着受到影響。不過今天航空等二線藍籌的崛起又很好地維護了市場的熱度。總體來看現在市場的表現還是受到資金面的影響比較大，在兩市成交量沒有放大的情況下預計權重股的持續性會受到影響。

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