重組、換人、分紅！「野蠻人」Elliott 三板斧砍向現代汽車

華爾街「禿鷲」Elliott 再次向韓國第二大財閥管理層發起挑戰。

由傳奇金融大佬 Paul Singer 帶領的對沖基金 Elliott Management 呼籲現代汽車集團進行重組，並指派了新面孔加入董事會，同時還提高分紅。Elliott 呼籲薪酬與公司凈利潤掛鈎，而不是與自由現金流掛鈎，還倡導縮小資產負債表上的現金規模，並稱這些舉措是為這家韓國車企帶來「迫切需要的改進」。

本周一公布的這項重組計劃體現了 Elliott Management 的意圖：分解現代汽車三大業務各自持有股份的錯綜複雜的公司架構。而這也是素有「禿鷲基金」之稱號的 Elliott 主動投資的典型打法。

上個月，現代做出了一些管理架構上的微小調整，將 Hyundai Mobis 分拆並與 Hyundai Glovis 合併。目前，Hyundai Mobis 持有現代汽車 20.8% 的股份，現代汽車持有起亞 33.9% 的股份，而起亞持有 Hyundai Mobis 16.9% 的股份。

Elliott 希望 Hyundai Mobis 和 Hyundai Motor 最終合併成為一個實體，並表示該項方案得到了現代汽車集團絕大多數國際股東的支持。

雖然這令韓國財閥頭疼不已，但市場顯然很歡迎「野蠻人」的介入。Elliott 對現代汽車的進一步整改計劃公布後，周二現代旗下三個公司股價均上漲，Hyundai Motor 漲 3.5%，零部件製造業務 Hyundai Mobis 漲 2%，起亞漲 1.1%。而現代旗下物流業務 Hyundai Glovis 股價下跌 3%。

「野蠻人」已經進門

主動型投資基金向來被視作「門口的野蠻人」，如今對於現代來講，野蠻人已經進門了。

今年 4 月 3 日，Elliott Management 已斥資 10 多億美元，在二級市場買入了隸屬於現代汽車集團的若幹家上市公司的股票。

這家對沖基金此前稱，現代分拆重組子公司的舉措只是第一步，「為了使公司和利益相關者受益，現代汽車還需要做更多工作。」他們呼籲現代汽車拿出一份清晰的方案，詳細說明公司打算如何改善治理水平，優化資產負債表，提高資本回報率。

「現代汽車集團有可能被要求進行更多股息分紅，或者改組董事會。一旦外部投資者進入董事會，那麼當前大權在握的鄭氏家族對現代汽車的控制力度就將因此減弱，這家巨頭可能因此出現歷史罕見的改變。」

如今推測一一應驗，巨變已經上演。

Elliott 的計劃步驟明晰：在二級市場介入，成為上市公司股東，再順理成章要求改組董事會、增加股息分紅，從而獲取巨額收益。這正是之前 Elliott 對韓國三星電子所做的事。

雖然在投資三星的「激戰」中鎩羽而歸，但 Elliott 的激進做法也讓三星付出了不小代價。三星集團作出了史上罕見的改變：去年，向來吝嗇的三星派發了更多分紅，進行了十年來首次股票庫藏股，出售大約 350 億美元庫存股，還首次將 CEO 和董事長這兩個職位分開。

『新聞來源／華爾街見聞』