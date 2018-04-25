錦江環境引入高質長期投資者 擬向嘉實全球基金定向配售2.14億股新股

新加坡，香港, 2018 年 4 月 25 日 - (亞太商訊) - 中國錦江環境控股有限公司（“錦江環境” 連同其附屬公司統稱為 “集團”；股份代號: BWM）宣布與 Harvest Global Investments Limited 全資子公司嘉實全球基金投資（開曼）有限公司旗下的全權委託管理基金（“認購人”）達成認購協議。錦江環境擬向認購人定向發行 2.14 億股新普通股，發行價為每股 0.50 新加坡元，所得總收益約為 1.07 億新加坡元（“認購計劃”）。認購計劃完成後，認購人將持有錦江環境擴大股本後 14.91% 的股權。



此次認購計劃所得資金淨額約 1.069 億新加坡元，將主要用於集團在境內 8 個垃圾焚燒發電項目的持續技術改造（“增容改造項目”）。此次認購計劃可使集團: (i) 提供充足資金以完成增容改造項目，改造完成後可新增產能達 5,000 噸 / 日，同時減少垃圾焚燒電廠的排放及用煤比例；(ii) 提供多元化的融資及資本來源，為了更好管理 WTE 儲備項目的資金需求；(iii) 可增強集團借貸能力。



嘉實全球基金投資（開曼）有限公司代表表示：“根據中國政府十三五計劃發展目標，環保及綠色能源行業擁有巨大的增長潛力。錦江環境是中國 WTE 行業的引領者，嘉實十分高興此次與錦江環境攜手，並相信認同其擁有豐富的建設、運營及管理經驗。我們對錦江環境及中國及海外 WTE 行業的長期發展前景充滿信心。”



錦江環境董事長王元珞女士表示：“此次認購計劃對錦江環境意義非凡。錦江環境一直吸引優質的投資者的投資，其中包括國際金融公司（International Finance Corporation），由 Mount Kellett Capital Management 和 Fortress Investment Group 的附屬公司共同管理的基金，和 Olympus Capital Holdings Asia 所管理的基金；還有我們在首次公開募股時即引入的基石投資者浙民投香港有限公司、金投國際（香港）有限公司和正泰香港美洲投資有限公司; 此外首次公開發行期間公司也被眾多知名機構投資者認購，包括大東方人壽（馬來西亞）、厚朴投資、海亮國際及大華資產管理。公司正持續吸引強大且信譽良好的長期投資者。此次 Harvest Global Capital Investments 的加入力證了錦江環境在環保行業的實力、地位和長期投資價值，並顯示出資本市場對集團未來發展的長遠信心。未來，通過引入 Harvest G lobal Capital Investments 為長期投資者，集團可更好地把握業務發展機遇，鞏固國內行業的引領者地位，為廣大股東創造最大的價值。”

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