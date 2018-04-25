【大行報告】摩通：長汽(02333-HK)季績勝預期 重申增持評級

摩根大通發表報告指，長城汽車(02333-HK)首季業績表現超出該行及市場預期，主要由于平均售價上升、盈利能力增長迅速及開支可控等因素所緻。該行相信此上行趨勢可望持續。公司本年至今的股價已累跌15%，而中國的汽車股則跌22%，重申其「增持」投資評級，目标價為15元。

管理層相信持續的新産品組合改進，將會成為毛利表現的主要增長動力。而摩通則認為，現有舊有型号的盈利能力難以恢復，因此相信將會逐漸被淘汰。在開支方面，管理層表示未來在研發開支上會持續抱審慎態度。

而新産品方面，長汽計劃在下半年推出3個新型号，最近推出的WEY P8插電混合動力車將會在下半年看到銷量貢獻。另外，管理層強調公司的策略是令産品組合變得多樣化，以及透過引入哈弗品牌下的新「F系列」型号來將銷量極大化，而新的分銷渠道亦會在長遠内實施。該行指在此階段仍對此抱着審慎正面的態度。

截至發稿，長汽股價升6.56%，報8.12元，成交6566.06萬股，涉資5.38億元。

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