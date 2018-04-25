【大行報告】德銀：長汽(02333-HK)不明朗因素仍在 予沽售評級

德銀發表報告指，在産品組合改善下，長城汽車(02333-HK)首季淨收入按年升13.4%；毛利按年升5.7%，首季毛利率按年跌1.4個百分點，按季升2.1個百分點；純利按年升6.5%至20.81億元人民币，相當于該行對長汽全年盈測的25.7%，符預期。

該行續指，長汽産品組合改善支持毛利擴張；新産品如「哈弗」H6及「WEY」車款平均毛利較公司整體為高，銷售均價亦較高。在該類産品銷售增長下，長汽管理層對未來毛利走勢看法正面。公司亦有信心新推出的P8插電式混能車將有正面盈利貢獻，及獲得新能源車配額。此外，公司與寶馬的戰略合作談判仍在進行，未受内地政府未來放寬外資進入内地汽車市場影響。

德銀料長汽推出新産品可奪回部分市場份額，亦有利毛利率擴張，但要恢復至2010至2016年間逾21%的水平仍有很大距離。此外，公司不明朗因素仍存在，包括SUV競争加劇、産品制造及推廣成本上升等。予長汽「沽售」評級，目标價7.45元。

截至發稿，長汽股價升6.43%，報8.11元，成交6580萬股，涉資5.4億元。

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