中美貿易戰歐企躺著中槍 馬克宏、梅克爾訪美搶當和事佬

台灣時間今 (25) 日淩晨，美國總統川普在與法國總統馬克宏一起會見記者時親口確認，美國財政部長姆努欽近日將赴北京會談，並強調中美雙方有「很大機會」能達成貿易協定。

《每日經濟新聞》報導，美東時間 24 日下午，川普與到訪的法國總統馬克宏在白宮召開聯合記者會。會上川普向記者親口確認，美國財長姆努欽 (Steven Mnuchin) 未來數日將前往中國，磋商貿易問題。

川普說：「中國對貿易問題態度很嚴肅，我們的態度也很嚴肅。我認為雙方有『非常大的機會」(very good chance) 最終達成貿易協定。」

此前，川普也發出過緩和中美貿易摩擦的呼聲，今外界認為美國貿易制裁有可能最終不會生效。他在 4 月 10 日在 twitter 推文，感謝習近平在博鰲亞洲論壇上關於關稅、汽車准入的精彩講話…… 同時他在知識產權保護和技術轉移的講話也非常振振奮人心。中美將攜手共同進步！」

根據彭博社報導，美國新任財政部長姆努欽上任至今還未出訪過中國，這在以往極為罕見。姆努欽之前的 3 位美國財長都在上任一個月之內就出訪過中國。

不過，借著國際貨幣基金組織 (IMF) 會議和 G20 峰會等場合，姆努欽在華盛頓和歐洲都見過中國財經方面的高層官員。

姆努欽在接受 CNBC 採訪時曾說，自己在 IMF 春季峰會上會見過中國新任央行行長易綱，雙方進行交流並傳遞了很多資訊。

姆努欽曾多次表達過願意承擔重任，到中國進行貿易談判的願望。他此前對媒體強調，「我們的目的並不是和中國進行貿易戰，我對雙方最終達成協議持謹慎樂觀態度。」上週六 (21 日)，他在 IMF 會議期間表示「正考慮安排一次對中國的訪問」。

美國在對華貿易問題上一直很重視歐盟伙伴的意見。在中美貿易對抗爆發後不久，馬克宏和德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 先後訂下 4 月訪美行程。分析認為，這 2 位歐盟最關鍵的領導人可能希望扮演「和事佬」的角色。

以切身利益來看，歐盟也在美國對華貿戰爭端中連帶受到傷害。例如：當中國擬對美國進口汽車進行反制時，寶馬 (BMW)、賓士 (Benz) 這樣的德系車企也跟著中槍。

路透社引述寶馬董事會成員 Peter Schwarzenbauer 說：「寶馬在美國南卡羅來納州斯帕坦堡 (Spartanburg) 的規劃都覆蓋了未來 20-30 年的時間，如果這期間一出現政策變動，這將令我們發瘋。」

根據 Evercore ISI 的預計，今年寶馬和戴姆勒從美國銷往中國市場的汽車可能有 10 萬輛，其中大概有 6.4 萬輛寶馬 SUV 車型以及 5.1 萬輛戴姆勒車型，包括賓士 GLE，GLS 以及 R 級車。這些商品總價值約 70 億美元。