WTI與布蘭特價差至3年新高 分析：美原油出口應成長

從美國德州西部出口到墨西哥灣沿岸出口碼頭的石油貿易商，正在從 Permian 盆地快速供應成長中大量獲利。

去年產量每天增加至目前的每日 80 萬桶原油的 Permian 盆地，產量超過了管道建設並填補了現有原油管道，推動該地區原油價格比國際基準的布蘭特 Brent 原油還低約每桶 13 美元的價格，這也是大約 3 年來最大的差價。

WTI 與布蘭特價差約 3 年來新高 / 圖：彭博

投資人需知道的是，13 美元大約是從德州運往歐洲物流價格的 2 倍，表明美國的出口可能會增加。

據了解，2017 年 OPEC 每天的閒置產能為每日 200 萬桶原油，OilPrice.com 的 Nick Cunningham 認為這個數字近期會大幅減少。

委內瑞拉迅速下降的原油產量及伊朗、利比亞、敘利亞、和尼日利亞的政治狀況也都對原油供應量造成短期的危機。

此外，原油的平均需求量從 2006 年的每日 8500 萬桶已上升至目前的每日 1 億萬桶，對閒置原油產量更是壓縮。

美國能源情報署 EIA 也預計，2019 年第 3 季的全球原油閒置產能應下滑至每日 124 萬桶。

上週，沙國石油部長 Khalid al-Falih 警告了低閒置產能的威脅。他認為沙國無法單獨維持閒置每日 150 萬桶至 200 萬桶的產能，其他國家也需提供幫助。