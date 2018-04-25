原油產業利潤開始正常化 北美油業的時代來臨？

世界上最大的油田服務公司給投資者一個信息：耐心會有回報。

雖然第一季度的收益並不令人興奮，但全球最大的原油鑽井服務提供商斯倫貝謝公司 (Schlumberger) (SLB-US) 表示計劃今年將把大約 100 萬馬力的破岩泵添加到北美頁岩中。水力壓裂王哈里伯頓公司 (Halliburton) (HAL-US) 表示，它看到了利潤回升至 20% 水位。

他們的樂觀情緒是建立在油價逼近每桶 70 美元的狀況下，而沙烏地阿拉伯則表示短期內應達每桶 80 美元。在這個水平上的價格將釋放更多的探索者向服務提供商支付開銷。

WTI 輕原油價格日線趨勢圖

Halliburton 首席執行長 Jeff Miller 週一（23 日）召開的電話會議上發布財報後表示，「我對北美的前景感到興奮，我們 3 月份的毛利開始表明了我們利潤率正常化的道路」。

儘管美國的鑽井和壓裂活動徘徊在 3 年最高的水位，但該行業的頂級油田承包商還是未得到投資者的熱情接納。儘管美國 WTI 輕原油的價格近期上漲了 7.5%，但費城石油服務指數（Philadelphia Oil Services Index，POSI）僅上漲 3.5%。

原油廠商似乎跟著油價走 / 圖：彭博

下游謹慎的支出計劃，及 Permian 盆地的生產擔憂，使投資人在很大程度上處於觀望狀態。

大部分營收落在北美地區的 Halliburton 週一公佈了第 1 季度利潤，不包括每股 0.41 美元的某些項目，超出分析師預估的 0.40 美元。此舉還不足以吸引外部投資人的注意力。當天股價僅上漲 0.17%。

巴克萊 Barclays (BCS-US) 分析師 J. David Anderson 在接受電話採訪時提道，「北美是原油的下一個重點。但可能還未到買入股份的程度」。

大部分營收落在北美地區以外的 Schlumberger 第 1 季度每股盈利 0.38 美元，不包括一次性項目。這也比預計好了 0.01 美元，但其股價當天下跌 1.5%。

儘管如此，兩家公司都對第 2 季度抱有期望。市值排名第 3 的石油服務提供商貝克休斯 Baker Hughes (BHGE-US) 公佈第 1 季度利潤（不包括某些項目），每股盈利 0.09 美元，比分析師預期好 0.03 美元。預計第 2 季度的利潤將再增加 60%。