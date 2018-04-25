李慧芬：15元之下買入神威藥業(02877-HK) 目標19元

雖然近年來市場熱炒醫藥股，但神威藥業(02877-HK)仍是被投資者所忽略的一隻。

神威藥業剛公佈了今年第一季的營運數據，營業額為6.7億元人民幣(下同)，按年增加68.3%，已達去年上半年銷售額8.1億元的83%，令人眼前一亮。其實，從去年業績已看到集團的營運在第三季度已經觸底反彈了，第四季度實現了正增長，今年延續增長勢頭，而且，更有加速的可能，要密切留意。

以產品劑型分析，今年第一季，集團的注射液產品、軟膠囊產品、顆粒劑產品及中藥配方顆粒產品分別按年增長85.3%、36.3%、46.6%及151.5%，佔營業總額約55.1%、14.6%、17.4%及8.1%。當中可見，注射液產品及中藥配方顆粒產品增長最勁，原因是神威藥業的產品質素高及價格合理，適合基層醫療使用，醫改令大量患者導進基層，神威藥業因此受惠。

始於2017年4月的北京醫改，其中一項重要措施就是，引導常見病、慢性病患者從大醫院轉入基層醫療機構就(覆)診、開藥，以推動分級診療格局的進一步形成。早前，北京衛計委主任表示，醫藥分開改革一年來，一級醫院及基層醫療衛生機構門急診診療人次累計達到近8000萬人次，比上一年凈增逾1200萬，增長了16.1%。不止北京，根據此前的報道，江蘇、廣東、上海等省市的部分三甲醫院門診量都有下降，毫無疑問這是個全國性的趨勢。另外，全國其他省份也在逐漸提高，基層醫療機構使用非基藥的比例。如安徽、山東、四川、浙江等。

而且，3月23日，國家食品藥品監督管理總局發布《2017年度藥品審評報告》，報告顯示，2018年中國將研究啟動中藥注射劑再評價，制定再評價技術指導原則。一旦中藥注射劑再獲正面評價，神威藥業作為中藥注射液的龍頭老大，必將在整治規範後的市場中提高市場「發威」，大幅提升佔有率。

中藥配方顆粒市場是集團的另一增長動力，集團來自相關產品的銷售額單在去年便按年急升273%。有業內人士預計，中藥配方顆粒市場在2018年內即將全面開放，六家全國試點企業牌照將被取消，神威藥業中藥配方顆粒具備超過700個高質量品種，銷售網絡覆蓋正在迅速進行，中藥配方顆粒市場開放後將為神威藥業業務高速增長的另一催化劑。集團正積極研發中藥配方顆粒，目前已覆蓋河北省的100多家中醫院，覆蓋率達到70%，並已在上述的中醫院安裝了合共120台神威智慧配藥系統。集團現正擴大其中藥配方顆粒產品在河北省其他醫院的覆蓋，並加快進入其他省份，同時加快擴大終端銷售團隊規模，令旗下中藥配方顆粒成為另一高增長潛力產品。

現時神威藥業股價只是2018年預測市盈率約15倍，香港上市醫藥股平均數約25倍，估計市場若然看到公司一季度及半年業績後，加上，中藥配方顆粒年內即將全面開放，而神威藥業亦正在進軍其他省份配方顆粒市場，治療老人癡呆的創新藥三期臨床亦正順利進行，為利好神威藥業的另一重磅催化劑，兼且國內多個政策正開始利好神威藥業，其股價將向預測市盈率20至25倍進發！

投資者可於15元之下買入，獲利目標19元。

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