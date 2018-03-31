鋼鋁關稅下的犧牲者 美國加州葡萄酒業恐遭打擊

城門失火，殃及池魚。美國總統川普宣布要對鋼鋁課徵關稅，並點燃了美中貿易戰的引信，一些與鋼鋁完全無關的產業，因此將面臨池魚之殃，例如加州的葡萄酒業。

據《BBC》報導，在加州的 Livermore Valley，有約 5000 箱的葡萄酒原本準備銷往中國，現在只能堆在倉庫裡等待結果。

原因是川普對鋼鋁課稅之後，中國做出回應，宣布了 128 項產品作為潛在報復對象，其中就包含了葡萄酒，業者也無力改變當前局勢。

Wente Family Estates 把中國視為十大市場之一，但在關稅爭端之下，只能先暫停出貨。公司國際銷售副總裁 Michael Parr 表示，現在只能靜觀其變。

從市占的觀點來看，葡萄酒在兩國間貿易的角色無足輕重。美國的葡萄酒大概只有 5% 會出口，而其中也只有 5% 是銷往中國，貿易額約僅 7900 萬美元。

但是從戰略的角度，這是業者極不想放棄的市場。Parr 說，縱使當前失去中國市場看不到立即的危害，但是這對產業未來的發展至關重要，這是不能失去的重要據點。

1994 年，Parr 就開始在中國做生意，為中國第一家外國葡萄酒進口商工作，不過產品主要針對外籍人士。不過，這個市場已經有所轉變。

英國 Wine Intelligence 研究主管 Chuan Zhou 指出，自 2000 年以來，中國葡萄酒消費量增長了近 5 倍，進口的比例更從 1% 升到近 3 分之 1。

中國人對葡萄酒的興趣快速上升，也推動了相關旅遊業的發展，中國成為 Napa Valley 最主要的外國遊客來源。而在 Napa Valley 酒莊，中國也是第 3 大的國際市場。

Wente 是一個家族企業，每年生產約 70 萬箱葡萄酒，出口約占 5 分之 1。而今年他們對中國出口大增 80%，主要得益於需求激增。

Parr 認為，美國不能在這個市場落後。中國市場主要由法國葡萄酒占主導地位，美國所占的比重不足 5%，部分原因是原本價格就高，而中國又對多數進口酒徵收高額費用。如果在這個基礎上再收 15% 關稅，美國企業就更難有競爭力了。