金融市場湧現拋售潮 加密貨幣成替代品 比特幣跳漲7%

週二美國金融市場出現廣泛拋售時，比特幣卻上漲至逾一個月來最高水準。

根據 Coindesk，美東時間下午 4：21，比特幣交易價格接近 9436 美元，過去一週來漲幅接近 20%，顯示比特幣正從其有史以來最糟糕的一季 (跌幅近 48%) 復甦回來。

受到升息與 Caterpillar 電話會議上的悲觀評論影響，其他金融市場週二走勢恰好與加密貨幣走勢相反。Caterpillar（CAT-US) 常被視為美國經濟的風向球。

道瓊工業平均指數收跌 400 點以上，從交易時間高點摔落 750 點以上至低點; S&P 500 指數下跌 1.3%; Nasdaq 指數下跌 1.7%。

區塊鏈資本公司 (Blockchain Capital) 合夥人 Spencer Bogart 表示，本週投資人因應宏觀經濟消息而拋售時，比特幣成了具有吸引力的替代品。

「比特幣仍然與傳統資產類別無關，且比特幣與其高點距離 50%，有相當大的上行空間。從投資組合管理角度來看，把一些資本分配到加密貨幣，這是明智之舉。」

本週加密貨幣相關新聞

高盛聘僱首位加密貨幣業務人員。Thomson Reuters 週二公布一份調查，1/5 公司考慮明年交易數字貨幣，BitBull Capital 執行長 Joe DiPasquale 認為，這顯示加密貨幣投資者信心上的轉變，有助推升價格。

DiPasquale 說，「隨著各報告持續顯示，越來越多機構願意參與加密貨幣市場，其價值可能會持續穩定上升。市場信心一直有明顯朝向正面的轉變，因為過去一週來，比特幣的現貨價格有明顯跳躍。」

Fundstrat Global Advisors 管理夥伴兼研究主管 Tom Lee 週二在《CNBC》的熱錢節目上表示，高盛聘僱的消息對加密貨幣的未來而言是好消息。「這顯示，大型投資銀行也認為 (加密貨幣) 有足夠的透明度、保管度，且能賺錢，才會真的提供這樣的交易服務。我認為這是加密貨幣正轉變為主流的跡象。」

Lee 還強調了 Fundstrat 的「比特幣苦難指數」，該指數 4 月時上升。（該指數的測量值為 100，顯示投資者擁有比特幣感覺幸福或難過） Lee 表示，2 月份時該指數大約為 18，為 2011 年 8 月以來的最低水平，但截至本週，指數回升至 47 附近。

根據 CoinDesk，比特幣週二上漲至 3 月 14 日以來最高點，但今年迄今仍有 30% 跌幅。

今年數位貨幣的跌幅大致歸因於投資者為了納稅而出售兌現，以及監管單位強加管理、臉書和谷歌等大型科技公司禁止加密貨幣的廣告。

其他數位貨幣的表現也優於廣泛市場，根據 CoinMarketCap.com，市值排名前十大的加密貨幣週二交易價格均上漲。根據 CoinDesk，排名第二大的以太幣上漲 10%，瑞波幣漲幅超過 7%。