【顧德投顧】加權日kd死亡交叉，行情持續回檔！

◆盤勢分析

加權日 kd 死亡交叉，行情持續回檔！

跌破年線出現多殺多！

美股週一小跌，留意 120MA 的扣抵值，若跌破扣抵區域，半年線就會下彎形成壓力，首先觀察費城半導體！而台股今日延續昨日跌勢開低震盪走低，盤中還大跌 156 點，目前來到上升年線位置，後勢必出現多空交戰？

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：加權日 KD 死亡交叉，指數再跌 117.63 點！盤中出現恐慌殺盤，預計將以跌止跌！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向下，故指數持續震盪走低，盤面出現強勢股急跌的現象，此乃【落後補跌】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，外資連翻倒貨，大立光、鴻海、台積電相繼不敵賣壓，接連重挫後，今開始殺 3D 感測，部分被動元件及風力，也出現補跌，在盤面上此種現象就是進入最痛的【多殺多】階段，這裡會最恐慌，但會比【溫水煮青蛙】慢性盤跌好

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-33)，5483 中美晶 (-7.5 收 120.5)，6182 合晶 (-2.55 收 46.25 元)、3532 台勝科 (-12)，3707 漢磊 (-0.9)、3016 嘉晶 (-1.6)，可留意量縮不跌的進場時機！

【被動元件】在鋁大跌下出現殺盤：2327 國巨、2492 華新科、2456 奇力新、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美、2375 智寶、6127 九豪、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6284 佳邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀，防守點要設好

電動車及車用股：3665 貿聯、4721 美琪瑪、4739 康普，1536 和大、2231 為升、3552 同致、1525 江申、3484 崧騰、3003 健和興，6279 胡連、6238 勝麗持續留意 TESLA 及中國華友鈷業走勢的走勢

PCB 及相關族群：2367 耀華 (-0.9)、2313 華通 (-1)、6191 精成科、6141 柏承 (漲多個股，盤中再跌停)、3354 律勝、6153 嘉聯益 (-0.4)、3645 達邁 (跌停)、4939 亞電、5480 統盟、5469 瀚宇博、6269 台郡 (-5.4)，留意法人進出！

比特幣 (asic) 概念股：3661 世芯、3228 金麗科(跌停)、3035 智原，3443 創意、5386 青雲(盤中漲停)、2425 承啟、2465 麗臺、2376 技嘉(+0.5) ，留意比特幣走勢

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

