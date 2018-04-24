【豐銀投顧】台股中恐怖的巧合…

◆盤勢分析

美股昨天四大指數中只有費半指數持續重挫，顯見今年半導體產業下半年的景氣狀況將可能出乎市場預期的差，這個狀況讓筆者想到 2015 年 4 月台股第一次上萬點，在之後 4 個月大盤跌掉了 2800 點，當時的市場反應的下半年的不景氣，全球有效需求的真空，快速減少，而且並沒有出現明顯的訊號，只有費半指數領先美股回檔，約莫 2 個半月之後，S&P500 指數就快速的從 2100 點跌到 1867 點，重挫超過 10%，費半指數再經過約 1 年的震盪打底之後，領先其它指數過高後才算結束這場回調，重回牛市軌道中。

現在的情況就很像當時候的環境，費半指數領先回檔，之後弱勢反彈，而其它指數仍然在反覆整理，當費半指數開始急跌時才真的意識到事情不對，因此跟著重挫，也補跌了 10%，這次的慣性 @ozo5468n 又再次出現，雖然藉口不同或是引發回檔的事件不太一樣，但從市場的 K 線反應來看，相當雷同，只是這次回檔修正可能是 10% 也可能不只 10%，想想：美股回調 10%，台股卻跌了 28%，教投資人如何能不小心呢？當指數跌 28%，個股的回檔修正可能會是 82%，雖然筆者說的有點誇張，但不諱言當台股跟著費指數修正時，其修正幅度幾乎一樣，上回費半從 751.21 點回到 543.03 點，跌幅 27%，跟台股的 28% 僅差 1%，這不是巧合而是台股的結構使然，因此筆者才會說當費半不好，台股很難好！

操作策略上可以利用短線的價差策略來應對，簡單來說避開科技類股，往非電子族群發展比較能有機會賺到價差，比如說水泥、塑化以及金融等都是不錯的抗震產業，近日當大盤狂拉回時，這些產業除了抗跌，甚至還有逆勢上漲的表現，金融股仍為今年台股的主軸，這點看法筆者還是沒有改變，至少選擇比指數、比電子表現強的個股是比較耐震的。(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

