【華冠投顧】外資又搞鬼 內資順勢洗浮額

◆盤勢分析

昨夜美股小漲小跌，亞股普遍大漲，在西線無戰事的背景下，台股斯人獨憔悴，放量急跌，大盤 - 117 點下破年線，OTC 指數 - 2.95% 下破半年線，部分強勢股亦出現補跌現象，市場瀰漫恐慌氣氛，到底是跌真的? 還是跌假的?

首先就外資來講，上週台指期結算時刻意慣壓指數，到了月底摩台結算時常會重施故技，上週五摩台期 OI 大增已顯露這樣企圖，本周正好藉台積電法說利空擴散到蘋概股時再度壓低指數。

再來檢視內資控盤的幾大主流族群～被動元件、矽晶圓、生技：(1)被動元件 MLCC 三雄 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂在短線正乖離過大且波段持續逆勢的情況下僅回測短期均線，今天看似殺很大但是沒有賣不掉 (流動性問題) 或爆巨量 (落跑出貨)，二線股情況也大致如此，整個族群結構仍算健康；(2) 矽晶圓龍頭 6488 環球晶回測頸線，6182 合晶、5483 中美晶、3016 嘉晶普遍低量回測上揚月線，仍屬多頭架構；(3)生技族群昨日強鎖漲停的 4123 晟德、1781 合世、4111 濟生、4190 佐登 - KY、6523 達爾膚...，今日普遍創高壓回但留長下影線，仍屬相對強勢族群。換言之，這些內資控盤族群在技術面上未見明顯敗筆。

回顧台股歷史，多頭若欲扭轉不利的線形，為了清除上檔套牢籌碼、節省控盤成本，反而會在利空即將出盡前先作掃停損動作，讓沒有信心的浮額於低檔下車，而急速殺盤、摜破強撐、砍強勢股就是最能達到目的的手法。今天外資逆著國際盤硬殺，內資順勢放手指數，達到掃停損洗浮額目的。反觀本波造成大盤線形破壞的台積電卻沒有再破昨日低點甚至慢慢愈墊愈高了，已悄悄說明當中玄機。

總結來說，外資為摩台期結算搞鬼壓指數，內資控盤個股則因正乖離過大，也需要調整一下腳步，台股短期雖然回得快，但是中期多頭沒變心，後續又是「疾風知勁草、拉回吃到飽」的好機會，可優先鎖定小跌量縮維持多頭架構或逆勢轉強的個股。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

