【運達投顧】內資沒有離開只是休息，行情沒有結束只是暫停

◆盤勢分析

指數跌破月均線支撐且均線轉為下彎，看到技術訊號出現了改變，基本上就要有風險上的意識，巴菲特說: 當別人貪婪時我們要恐懼，當別人恐懼時，我們要貪婪。今天的盤勢我想早上已經讓很多人見識到什麼叫恐慌了，行情的判斷很重要，指數的方向代表著市場的氣氛，多頭格局緩漲而急跌，急跌是波段強勢股的絕佳買點。

我們從技術面來看當大盤的 BIAS 來到 - 3 已經是進入極度恐慌的機會，就算不是絕對低點也是相對的低點，如果主力要出貨不會用急跌的方式，急跌的過程沒有買盤也出不了貨，而一般投資人的操作絕對是出掉有賺錢的個股留下賠錢的，因此，今天的拉回很明顯的集中在漲勢最強的被動元件族群，漲多不是錯，過熱拉回反而是好事，清洗不安定籌碼更有利於中長線多方趨勢的發展。主流方向沒有改變，內資壓重兵的生技與被動元件還是市場主流趨勢，一買突破二買拉回三接跌停，指數沒有走空只是暫時休息，台股的壓力來自於融券回補潮，融券來到低點製造恐慌才會有願意放空的籌碼，一切都是資金的陰謀，要克服人性貪婪與恐懼才能成為市場長遠的贏家。

判斷行情的時候我常常會站在市場的反面思考，一方面評估還有多大空間，一方面也會評估現在氣氛是樂觀還是悲觀，悲觀的時候往往都是買點，樂觀的時候也會是賣點，大資金大部隊很會控制市場情緒，當他想收股票一定先製造恐慌，情緒變的恐慌股票就抱不住，股票市場拼的不是數字而是人性，資金的動向才是判斷行情方向的重要指標。內資沒有離開只是休息，行情沒有結束只是暫停，別讓恐慌情緒影響到進場時機！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

