鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-26 14:31

那斯達克期貨今 (26) 日早盤下挫超過 500 點，亞股再度全面重挫，台股也難逃空襲，聯發科、國巨終場雙雙亮燈跌停，其他熱門族群賣壓也出籠，拖累指數終場暴跌 1,683.5 點，為史上第三大收盤跌點，收在 44,571.76 點，一路摜破十日線、月線以及 4 萬 5 千點大關；周線也同步翻黑，單周下跌 1893.44 點，跌幅 4.07%。

亞股今日包括日股、韓股皆大跌，日股跌近 5%，回測月線支撐，韓股在記憶體股重挫影響下，盤中再度下殺近 9%，顯現資金出逃及變現賣壓仍尚未停止。

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