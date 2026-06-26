鉅亨網記者魏志豪 台北
那斯達克期貨今 (26) 日早盤下挫超過 500 點，亞股再度全面重挫，台股也難逃空襲，聯發科、國巨終場雙雙亮燈跌停，其他熱門族群賣壓也出籠，拖累指數終場暴跌 1,683.5 點，為史上第三大收盤跌點，收在 44,571.76 點，一路摜破十日線、月線以及 4 萬 5 千點大關；周線也同步翻黑，單周下跌 1893.44 點，跌幅 4.07%。
亞股今日包括日股、韓股皆大跌，日股跌近 5%，回測月線支撐，韓股在記憶體股重挫影響下，盤中再度下殺近 9%，顯現資金出逃及變現賣壓仍尚未停止。
權值股一片綠油油，台積電 (2330-TW) 下跌 2%，收 2340 元，失守月線，聯發科 (2454-TW) 則因高通 (QCOM-US) 進軍資料中心報捷，影響其股價亮燈跌停，收 3880 元，跌幅達 430 元，台達電 (2308-TW) 跌近 9%，向下靠攏半年線大關，鴻海 (2317-TW) 也有 3% 左右的跌幅，壓抑整體大盤走勢。
族群表現方面，被動元件今日成為殺盤重心，指標股國巨 *(2327-TW) 亮燈跌停，收在 1,015 元，面臨千元關卡保衛戰，金山電 (8042-TW)、信昌電 (6173-TW)、大毅 (2478-TW)、華新科 (2492-TW)、光頡 (3624-TW) 也全數跌停，賣壓相當沉重。
PCB 與載板族群也同樣弱勢，指標股欣興 (3037-TW) 重挫近半根，臻鼎 - KY(4958-TW)、景碩 (3189-TW) 都有 2-4% 的跌幅，其他如金居 (8358-TW)、華通 (2313-TW)、台玻 (1802-TW) 都有半根以上的跌幅，僅南電 (8046-TW) 逆勢上漲近 8%。
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