人民日報評論員文章：突破核心技術 建設數字中國

人民日報評論員文章稱，核心技術是國之重器，是信息化發展的基石。

在全國網絡安全和信息化工作會議上，習近平總書記把握信息化發展大勢，着眼網絡強國建設大局，對推動信息領域核心技術突破、發揮信息化對經濟社會發展的引領作用等作出重大部署，為我們在信息領域某些方面實現“彎道超車”，搶占新一輪發展制高點指明了方向和路徑。

當今世界，信息化發展很快，不進則退，慢進亦退。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央緊緊抓住信息化發展的曆史機遇，作出一系列重大決策、提出一系列重大舉措，信息領域核心技術創新取得積極進展，網絡基礎設施加快建設，信息化服務得到普及。同時也要清醒地看到，我們的核心技術尚未取得根本性突破，信息化發展受到制約。加快突破核心技術，着力建設數字中國，才能更好發揮信息化的驅動引領作用，構築我國國際競争新優勢。

實現核心技術突破，必須走自主創新之路。習近平總書記多次強調，核心技術是我們最大的命門，核心技術受制于人是我們最大的隐患。不掌握核心技術，我們就會被卡脖子、牽鼻子，不得不看别人臉色行事。而真正的核心技術是花錢買不來的、市場換不到的。我們必須争這口氣，下定決心、保持恒心、找準重心，增強抓核心技術突破的緊迫感和使命感。當然，我們強調自主創新，并不是要關起門來研發、一切從頭開始，而是要分清哪些技術可以搞好引進消化吸收再創新，哪些必須靠自主研發、自主發展。貫徹落實好黨中央的相關戰略部署，遵循技術發展規律，咬定青山不放松，我們就能不斷攻克難關，推動自主創新加快實現突破。

技術是關鍵，信息是靈魂。信息化不僅是一個地區發展的引擎、實現跨越式發展的支柱，更是新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化“四化”同步發展的加速器、催化劑;不僅是經濟發展須臾不可離的“血液”，更是提升國家治理現代化水平的重要工具。黨的十九大報告提出建設數字中國，目的正是要充分發揮信息化對經濟社會發展的引領作用。加快數字中國建設，我們既要以推進供給側結構性改革為主線，大力推動數字經濟發展，助推經濟結構調整和新舊動能轉換;也要充分運用信息化手段，推動治理模式變革，讓百姓少跑腿、信息多跑路，增強人民群衆在信息化發展中的獲得感、幸福感、安全感。

沒有信息化就沒有現代化。突破核心技術，建設數字中國，讓信息化成為發展的引擎，我們就一定能更好實現高質量發展，不斷譜寫社會主義現代化新征程的壯麗篇章。

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